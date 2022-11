“El abuso sexual está muy naturalizado y silenciado en El Salvador”

Al terminar el conflicto armado de El Salvador, en el que se unió a la guerrilla, Bea Salazar comenzó a trabajar en la recogida de información de asesinatos machista. Treinta años después, trabaja con dos rganizaciones feministas para luchar por los derechos sexuales y reproductivo de las mujeres y las niñas en un país en el que el aborto está penado en todas sus circunstancias. Invitada por la Coordinadora Galega de ONGD, estuvo la semana pasada en Vigo para buscar apoyo internacional en su lucha.

–El Salvador es uno de los países más violentos del mundo. ¿Cuál es su experiencia personal con esta violencia?

–Es uno de los países con mayor índice de violencia contra las mujeres: violencia sexual, feminicidios, desaparecidas y otro tipos. En los últimos años, una de las situaciones que más ha aumentado es la desaparición de niñas y de mujeres.

–¿A qué se debe?

–Esa es una gran pregunta que nos hacemos. No tenemos ninguna respuesta del Estado sobre dónde están. De una parte de ellas han sido encontrados su cuerpos, tras asesinarlas pandillas. Del resto, no sabemos nada. No hay una política de investigación que persiga esta situación.

–Porque usted se dedica a eso, ¿no? A acompañar a mujeres que han sido víctimas de violencia y a investigar sus historias.

– Las acompañamos y ponemos en evidencia los fallos que tiene el sistema judicial ante una situación de violencia con una mujer o con una niña. Hacemos también procesos de formación y sensibilización con personal, porque carecen de ellos y tiene mucho que ver con las decisiones que se toman a la hora de condenar a los agresores. También hemos impulsado espacios de atención especializados para ellas.

–¿Qué le llevó a hacer esto?

–Nunca vi bien el acoso sexual, que está muy normalizado en El Salvador, pero de adolescente no sabía cómo se nombraba. Creo que ahí empezó la molestia. ¿Por qué los hombres nos agreden en la calle, incluso en la casa, en los espacios de trabajo o en los públicos? Además, empezamos a hacer un estudio del caso de una niña que murió a manos de un hombre de 60 año. La mató, pero antes la había agredido sexualmente. Me di cuenta de cómo la sociedad normaliza las situaciones de violencia, pero también el Estado y los medios de comunicación. Uno sacaba en la portada: “crimen pasional”. ¿Cómo puede ser un crimen pasional cuando es un hombre de 60 años y una niña? Además, no se les puede llamar crímenes pasionales. Tras esto, sentí la necesidad de enfocar por ahí mi preocupación de lo nos pasa las mujeres.

–Era Mariíta esta niña, ¿no?

–Sí. Era una niña que vivía en condiciones de bastante pobreza. Fue durísimo. El abuso sexual está tan naturalizado, tan silenciado y, además, como último abuso de poder, quitarle la vida por no dejar que continúen las agresiones.

–¿Es muy alta la tasa de embarazos por abuso sexual?

–Es alta. Estamos hablando de niñas desde nueve años. Además, es violencia sexual cometida por hombres mayores de 50 años.

–¿Por qué cree que puede estar tan extendido esto entre la entre la población del Salvador?

–Quizá por permisividad a lo largo de los años por parte del Estado, por permitir que las leyes no se apliquen cómo deberían de aplicarse. Además, hay una negación a que se pueda brindar información sobre sexualidad en los centros escolares.

–Una de las partes de su lucha se centra en la despenalización del aborto. ¿Con qué cara, ve que se queda la gente en Galicia cuando les cuenta que incluso está penado con cárcel el aborto espontáneo a partir de la semana 20?

–Antes de 1997, sí teníamos tres opciones para que las mujeres pudieran interrumpir el embarazo: malformación del feto, riesgo de la madre y violación. A partir de 1998, hay una ley que lo penaliza totalmente: toda mujer o niña que haya vivido una situación de violencia sexual y que se haya quedado embarazada es obligada por el Estado a continuar con sus embarazos. Las mujeres que llegan al hospital porque han tenido alguna complicación obstétrica o porque han tenido un aborto espontáneo, en su mayoría, el sistema de salud las ha denunciado a la policía diciendo que son sospechosas de haberse provocado un aborto o de haber intentado asesinar a su hijo. La pena por provocarse un aborto son 8 años. Sin embargo, Fiscalía cambia la tipificación del delito y lo pone como homicidio agravado porque asume que las mujeres sabemos en qué momento vamos a parir y nos culpabiliza de no habernos cuidado durante el momento del parto. Son mujeres que han tenido complicaciones obstétricas, que paren fuera del hospital, mujeres que han tenido graves problemas de salud, mujeres que se desmayan por los dolores del parto y como no tienen quién les atienda hay graves consecuencias… Eso es lo que nosotras queremos cambiar, en la legislación. Contar lo que vivimos ha ocasionado distintas posturas: sorpresa, indignación y creo que también cierto temor a que aquí pueda haber un retroceso. Los contextos de los países son tan cambiantes...

–¿Qué cree que se puede hacer desde Galicia?

–Creo que es importante que señalen las situaciones que violencia del Estado, porque es una violencia estatal la que se está cometiendo contra estas mujeres.

–¿Tienen esperanzas de cambiar esta situación en su país?

–Tenemos esperanza en nosotras mismas, porque creemos que vamos a continuar con nuestra lucha. No vamos a quedarnos de brazos cruzados, vamos a seguir insistiendo. Queremos que la Corte Interamericana [de Derechos Humanos] diga algo referente a lo que está pasando. Tenemos esperanza en que la presión internacional pueda ayudarnos a convencer al Estado salvadoreño a que revise esta legislación.

–El Gobierno de El Salvador ha declarado el séptimo estado de excepción.

–No negamos que haya situaciones de violencia social con el problema de las pandillas, pero el estado de excepción está violentando los derechos a la libertad de expresión.