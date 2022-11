La delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, presentó el balance de “Stop and help!, que o lixo non chegue ao mar”, un proyecto impulsado por el Colexio Oficial de Biólogos de Galicia que forma parte de “O teu Xacobeo” y en el que participaron casi 200 voluntarios que retiraron 310 kilos de residuos en el Camiño da Costa