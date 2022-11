Desde mi casa que da a Princesa mis ojos han ido comprobando el progresivo cambio experimentado en esa Puerta del Sol cuya vida he visto evolucionar desde que limitaba con el anterior Ayuntamiento. Vi de niño pasar por ella los viejos tranvías y cómo se sustituían por nuevo autobuses, vi a los antiguos guardias de la “bacinilla” regular el tráfico y la llegada de los semáforos, vi pasar de un tráfico infernal a su ausencia absoluta ya acometido el mayor reto urbanístico de la última historia de la ciudad, ese túnel que horadó sus cimientos para invisibilizar el paso de vehículos y convertir la superficie en espacio de exclusivo uso peatonal. Desde Pérez Lorente vi pasar en el antiguo Ayuntamiento a Salvador de la Puente, Varela Grandal, Fontán, Portanet, Ramilo y, tras inaugurar el nuevo en el Castro con Picher, a otros nueve hasta el actual, Caballero. En total, 15 alcaldes. A la Puerta del Sol la historia le dio nombres diferentes y yo la conocí también como Plaza del Capitán Carreró y ahora mi curiosidad es saber qué le deparará en mobiliario su nueva vida. Si va haber una réplica de Cíes (?), si va a tener una presencia vegetal, de agua con fuentes, un espacio de convivencia con sus bancos, si va a tener un mobiliario estándar o ex profeso para la plaza.... ¿Qué será de la nueva plaza, oh Abel?

Piñero, Baiona y el éxito de su Viaje a Tierra Santa y su Biblia

No sé si el gobierno municipal de Baiona se habrá enterado pero tiene entre sus vecinos a uno tan ilustre e ilustrado (no siempre los ilustres son ilustrados) para orgullo de esa plaza como Antonio Piñero, uno de los principales expertos del Nuevo Testamento a nivel mundial y uno de los grandes referentes mundiales en cristianismo primitivo. Es de la tierra de la Jurado, Chipiona, aunque a él le dio por otras voces y su vida académica, profesoral y magistral le llevaron mundo adelante con base en el Madrid de la Universidad, y a Baiona se vino a vivir por largas temporadas desde 2001 y fijo desde 2017. Piñero no sabe mucho de la evolución de la Puerta del Sol de Vigo pero sabe por arrobas de filología, historia, lenguas, traducción... y hoy lo traigo aquí porque ayer tuve charla con él y me enteré de que el sorprendente libro que tengo entre las manos, Viaje a Tierra Santa, escrito por Juan Eslava Galán y él, acaba de sacar su segunda edición, tras la primera de 12.000 ejemplares. No es extraño, porque en forma de novela alegre llena de muy serios datos rompe muchos mitos bíblicos . Pero me alegró más saber que su monumental obra (1.600 páginas) Los Libros del Nuevo Testamento, un estudio alentado y coordinado por él de la Biblia puramente histórico, aconfesional... que yo tuve el placer de presentarle en la Casa del Libro, verá su tercera edición en breve, vendidos ya 4.500 ejemplares, una exitosa cantidad ya que no es libro para lectores comunes consumidores de best sellers. ¡Deus esta connosco, Antonio!