Vigo marcará el rumbo de las principales terminales europeas hasta 2024

El Puerto de Vigo estuvo presente en el III Comité de la Estrategia Atlántica que se celebró ayer en Gijón. Se trata de un evento de gran importancia donde se presenta el mapa de rutas de Europa en materia de innovación y fondos y que coincide con la presidencia de España del Espacio Atlántico.

El jefe del Departamento de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, nombrado coordinador del eje estratégico de Puertos del Plan de acción del Atlántico 2022-2024, presentó a través de videoconferencia el mapa de ruta a seguir para los próximos años.

Según destacó Botana, los ejes centrales de esta estrategia atlántica se basan en el Green Deal europeo, una transición justa, y una metodología participativa que permite a los actores locales expresar sus puntos de vista y ayudar a definir necesidades.

Nuevas energías renovables y prototipos en el sector naval

Para ello, los puertos europeos deberán centrar sus esfuerzos en la búsqueda de nuevas energías renovables y sus aplicaciones –hidrógeno, amonio o metanol–, la adaptación de las tecnologías a estos combustibles, o la generación de prototipos en el sector naval, entre otros. Una hoja de ruta en la que el Puerto de Vigo trabaja desde el 2016 dentro de su estrategia Blue Growth y donde ha cosechado grandes resultados.

El grupo de trabajo capitaneado por el responsable de las políticas de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de Vigo está compuesto por puertos atlánticos, instituciones de investigación y organizaciones marítimas nacionales, como el Socio Economic Marine Research Unit in the National University of Ireland–Galway, la Irish Maritime Development Office, la Asociación de Puertos de Portugal, la Universidad de Aveiro o la Unión de Puertos Franceses, entre otros.

Además, desde el Puerto de Vigo, se trabaja en aumentar el número de participantes en el grupo de trabajo e integrar a más centros tecnológicos y de investigación.

Generación de ideas, emprendimiento y formación

Apoyar y fomentar la generación de ideas y su materialización en proyectos de éxito, el emprendimiento, así como la formación y capacitación de personas, serán otros de los pilares básicos del mapa de ruta para estos años.

La Comisión Europea comunicó en julio de 2020 el Plan de Acción Atlántico 2.0 revisado. Su principal objetivo es liberar el potencial de la economía azul en la zona atlántica, preservando, al mismo tiempo, los ecosistemas marinos y contribuyendo a la adaptación y mitigación del cambio climático.

Sus objetivos están en consonancia con los compromisos mundiales en favor del desarrollo sostenible y plenamente integrados en las prioridades políticas de la Comisión Europea para 2019-2024, en particular en el Pacto Verde Europeo, una economía que funcione para las personas, y una Europa más fuerte en el mundo.

El Plan de Acción Atlántico establece medidas prácticas que deben adoptarse en los cuatro Estados miembros con costas atlánticas –Irlanda, Francia, Portugal y España– y sus regiones ultraperiféricas, con el fin de impulsar la economía azul sostenible de la zona del Océano Atlántico.