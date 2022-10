Esperaba en el Centro Comercial Vialia a punto de tren mientras comprobaba, molesto, que este inmenso espacio no tuviera ni un solo punto de venta de periódicos, cuando sonó el teléfono precisamente para eso, para hablar de periodismo. Era de un interesante programa con motivo del 90 aniversario de la Asociación Ondiñas da Radio, presidida por Gabino Porto y respaldado por la Consellería de Educación para los centros educativos de Primaria. Me llamaba desde Si Radio Amparo Rodríguez, desde el colegio CEIP Coutada Beade, y eran los niños quienes preguntaban. ¿Qué grababan? Un magazine radiofónico con alumnos de los últimos cursos de primaria de Pontevedra, que comenzarán a emitir el 1 de noviembre. Los alumnos no solo conocen el trabajo que hay detrás de un magazine radiofónico sino los distintos modos de tratar la información según sea radio, tv o prensa escrita/dixital).¡Qué interesante labor de formación en estos tiempos de confusión informativa, entrevistando a quienes llevamos muchos años trabajando en ello! Y a ello añaden las voces de familias que relatan auténticos episodios históricos del papel de un niño aquellos años, de los medios técnicos, de la emigración, de hechos históricos escuchados y vividos gracias a prensa, radio… ¡Bien!

Y más radio pero foránea, con da Silva y la movida viguesa Y ya que hoy estamos en onda radiofónica cuento el caso de José Antonio Pérez da Silva, un vigués jubilado y, más que activo, activista feraz. Todo comenzó en febrero de este año con una emisora de Holanda que halló en Facebook, SHINERADIO, a la que escribió para ver la posibilidad de emitir música de sus amigos de la banda Luback de Madrid. Le dicen que sí y solo le piden dar difusión de la emisora en redes sociales para ir creciendo en audiencia. A partir de ese momento el contacto ya es semanal, cada jueves envía al programa 3 bandas, la mayoría de Vigo, pero también foráneas que busca en YouTube. Vinieron luego dos emisoras más en Holanda con colaboración semanal también, en una de las cuales se hizo hace unos días un especial de una hora sólo con 12 bandas de Vigo La cosa empezó así pero pronto entró Argentina con 3 emisoras también, a las que José Antonio envió gentes de estilos diversos, desde el rock y metal hasta la Coral Casablanca, incluso introdujo a Suso Hidalgo, el amo de ELEPÉ que dio una Master Class en la entrevista sobre la movida viguesa. Buscad en Facebook su nombre y veréis ¡Para movida la tuya, José Antonio!