Me fui el pasado sábado al Kerouac de poesía en el museo MARCO, en parte por recomendación de su ideólogo, Marcos de la Fuente, en parte porque una de las poetas en escena era Anne Waldman. Ya había gozado el día anterior en el Corte Inglés de Iria Medraño e Isolda Comesaña –no pude oír a Alberto Avendaño-Clara Pino ni a Enma Gomis–, y el sábado entré en la sala de un MARCO atiborrada de gente cuando iba a intervenir Olga Novo. Perdí a Graciela Baquero, que me encanta, pero conocí a Olga. Grande esta poeta, que nos hizo reverberar las entrañas , transitar por los vericuetos de la emoción con el poema a su madre pero no menos a su “terra nai”, ahí por los campos lucenses de Pobra do Brollón. Solo había leído de ella (y admirado) aquel “Feliz idade” con el que ganó hace dos años el Nacional de Poesía, pero salí de MARCO pensando, por culpa de ella, que debía de leer más de de lo suyo. Pero la que me fascinó por culpa de mi pasado fue Anne Waldman, desde que subió al escenario con sus 75 años enfundada en cuero, con una fuerza más que juvenil. Anne me recordó mi tesis sobre la Contracultura, con los beats, Ginsberg, Kerouac, Corso, Ferlinguetti... ¡Cómo no si ella misma es de la segunda generación beat y trabajó codo a codo con el mismo Ginsberg!

¿Queréis revivir a Elvis? Una cita hoy con veteranos vigueses No había ni en el Corte ni en el Marco, con la poesía, lugar para tomar una copa, pero en el Vitruvia Café sí, y ahí estuvimos ayer gozando de los estándares de jazz, swing... del Alfonso Medala Trío, tres grandes músicos , como dice Javier “Vitruvia”, que mezclan virtuosismo con placer y diversión. Así supo tan bien la copa, pero no menos que la que podremos pedir hoy en el Sinatra, a eso de las 21 horas, con The Elvs Connection. Ahí está el incombustible Alberto Cunha con una formación que incluye a veteranos como David Vázquez (Moon Cresta) al piano, Andrés Cunha (Siniestro Total, los EP) la batería, Chus da Silva (Los EP) al bajo, Paulo Pascual (Modulador de Ondas) y Javier Soto (Siniestro, Resentidos). ¿Qué más queréis? ¡Vuelve Angueira al tablao! Pena no haber podido asistir ayer a la vuelta (o revuelta) de Anxo Angueira a la poesía tras 15 años sin transitar públicamente por ella. Presentó en Río Lagares Palmeiras e piueiros, su última descarga poética, junto al poeta y ex ministro venezolano Farruco Sesto, la escritora Moncha Fuentes, y el cantante Secho. Vi a Anxo por última vez este verano, los dos en una sala de espera de la TVG en Santiago, para hablar cada uno de lo suyo, y me contó que se había vuelto hace años a su pueblo, supongo que Manselle un lugar de la parroquia de Laíño en el concello coruñés de Dodro. Me sorprendió ese refugio en los orígenes, (¿un cambio sentimental en su vida?). Habría que comprar su libro.