La jueza mantiene en prisión a los líderes de la red que prostituía a mujeres en clubes del área de Vigo

Una veintena de abogados esperaban ayer ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Vigo para asistir a una prueba clave en el marco de la investigación a una red que, en torno a tres clubes de alterne y dos pisos de citas, se dedicaba a la explotación sexual de mujeres brasileñas. Iban a declarar tres de las víctimas, todas ellas con la condición de testigos protegidas, y se iba a hacer con las garantías de una prueba preconstituida para poder reproducir dicha grabación en el futuro juicio. Todo estaba preparado: la jueza, la fiscal y los letrados en la sala de vistas del edificio judicial y las mujeres, que comparecerían por videoconferencia, en otras dependencias que no fueron desveladas para proteger su identidad y garantizar así su seguridad. Pero, contra todo pronóstico, la diligencia tuvo que ser suspendida. Las cuestiones previas planteadas por los abogados de los presuntos líderes de la trama y las quejas de que el modo en que estaba planteada la prueba vulneraría el derecho de defensa llevaron finalmente a la Fiscalía a pedir el aplazamiento de las trascendentales declaraciones, que se practicarán la próxima semana.

Las defensas solicitaron ver la imagen de las víctimas, conocer desde donde estaban testificando y protestaron porque, al ignorar dónde y con quién estaban, consideraban que podrían estar siendo coaccionadas o presionadas. En realidad, al ser testigos protegidas –en esta causas hay cuatro mujeres con esta condición– se debe preservar que no se conozca ni su imagen ni su identidad, así como el lugar desde el cual comparecen, por cuestiones de seguridad hacia ellas y para que no se echen atrás en su declaración por miedo. Las peticiones de las defensas llevaron finalmente a la fiscal a pedir una aplazamiento de una semana. Las víctimas comparecerán desde otras dependencias oficiales distintas a las de Vigo –que no serán desveladas– y se tomarán las medidas para evitar que los planteamientos de las defensas lleven de nuevo a la suspensión de esta prueba. Pero siempre, dicen las fuentes, garantizando que su imagen e identidad no sean desveladas.

Cinco meses encarcelados

Precisamente, en esta causa los dos presuntos líderes, el responsable de los clubes Rubén P.F. y su mano derecha y “captador” de mujeres Joao Paulino N.J., que ayer fueron trasladados a los juzgados de Vigo para asistir a la sesión finalmente suspendida, cumplen cinco meses en prisión provisional. La jueza instructora ratificó este mismo octubre esta medida privativa de libertad y una de las razones de denegar la excarcelación fue que todavía debían declarar las víctimas que son testigos protegidas.

Esta causa suma ya prácticamente 25 investigados. Inicialmente hubo 14 detenidos, pero, tras la operación de la Policía Nacional e iniciada la instrucción judicial, las diligencias practicadas llevaron a que esta cifra aumentase. Los clubes, que en la actualidad están precintados de modo cautelar en el marco de esta investigación, están ubicados en Porriño, Tomiño y Ponteareas. Las jóvenes viajaban desde Brasil, contraían una deuda con sus proxenetas y debían estar disponibles las 24 horas del día. Uno de los líderes de la organización “probaba” a las víctimas “para ver si servían”. El entramado tenía colaboradores en el país de origen de las mujeres que facilitaban documentación falsa. El operativo se bautizó con el nombre de “Channing”.