La Deputación de Pontevedra se vuelve a situar a la vanguardia en al lucha por la igualad ante la Federación Española de Municipios y Provincias. La Casa das Artes de Vigo clausuraba este jueves tres intensas jornadas entre diputaciones, cabildos y consejos insulares bajo el lema “Os gobernos provinciais pola igualdade efectiva”. El evento transcurrió en paralelo al “I Encontro Internacional de mulleres da escena en igualdade. Creando redes por unhas artes escénicas en igualdade” celebrado por Clásicas y Modernas, colectivo artístico y cultural feminista.

El encuentro, organizado bajo el amparo de la entidad presidida por Carmela Silva, sirvió también de cierre a la intensa semana de la FEMP en la ciudad, ya que el martes celebraron su junta de gobierno. En el acto presidido por Abel Caballero en el MARCO, la federación reclamó una prórroga para aplicar las zonas de bajas emisiones en el centro de las ciudades. Buena parte de los miembros asistentes a la misma continuarían ayer en el edificio de Policarpo Sanz, donde desde las diez de la mañana se abordaron los distintos planes puestos en marcha para alcanzar esa “igualdad efectiva” en la sociedad.

Compartir experiencias

La primera mesa redonda de la mañana estuvo moderada por la directora de comunicación de Zona Franca, Ana Fuentes, y puso en común las políticas aplicadas en la materia en las distintas realidades sociales y demográficas que existen en toda España.

Tanto Francisca Medina, vicepresidenta de la Diputación de Jaén, como Inmaculada Siella, responsable de Bienestar en la de Burgos, pusieron en valor el aumento de la financiación registrado en los últimos años en estas partidas. Ambas ligaron la puesta en marcha de programas de formación en la materia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda 2030.

Amparo Torres, vicepresidenta segunda de la Diputación de Albacete, insistía en que estas políticas debían llegar incluso hasta las infraestructuras y el urbanismo, recordando que son muchas veces las mujeres las encargadas de “empujar un carrito o una silla” por las calles”. Al mismo tiempo, destacaba que en su provincia la proporción de mujeres que abandonaba el rural era aún mayor, por lo que debían evitar que el talento huyera. Clausurando esa primera charla antes de un pequeño descanso, la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, reivindicó su programa de apoyo a emprendedoras.

La segunda mesa estuvo moderada por la periodista y subdirectora de FARO DE VIGO, Irene Bascoy, quien reclamó a las participantes que destacaran cuál era la medida de la que se sentían más orgullosas o consideraban más representativa.

Cristina Valadés, diputada de Igualdad y Juventud en Badajoz, apuntaba al aumento de un 46% en su presupuesto estos años y reivindicaba el Proyecto Mariposas desarrollado con Cruz Roja para atención a los hijos de víctimas de violencia de género. Por su parte, Ana María Gómez narraba cómo desde la vicepresidencia de la Diputación de Toledo han optado por “no solamente hablar de igualdad, sino acercarla para que puedan entenderla” a través de charlas y actividades culturales en todos los pueblos.

Durante la clausura de la jornada, las diputaciones de Huelva y Badajoz se ofrecieron como sedes para la misma cita en los años 2023 y 2024; cumpliendo así el deseo de la organización de que esta sea itinerante por otras provincias.

la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, y la responsable de Igualdad y Política Social en Ourense, Luz Doporto, que tuvieron que ausentarse de la cita por los compromisos institucionales en sus respectivas provincias.

Aunque inicialmente no estaba previsto, Carmela Silva participaría también en esta segunda mesa redonda debido a la ausencia de

Silva: “No hay otra política más importante”

Presentada como “el referente del feminismo en Galicia”, la también primera teniente de alcalde del Concello de Vigo aseguró que “no hay ninguna otra política más importante que la igualdad” ya que esa “es nuestra gran prioridad” y reivindicaba que desde su llegada al gobierno en 2015 “todo se realiza con unas gafas violetas”. Incidía en la importancia de esta perspectiva al recordar que, si bien en algunos sectores como Sanidad y Educación las mujeres representan a más del 80% del mismo, los puestos directivos siguen copados por hombres. No obstante, su deseo “es que no tenga que haber áreas de Igualdad”. Preguntada por si estaría a favor de que un hombre ocupara también estos puestos, se desmarcaba de sus compañeras de coloquio y se mostraba contraria. Aseguraba que “hombres 100% feministas no conozco a ninguno, mientras que mujeres sí que conozco a muchas”. Es por ello que creía que “la única forma de lograr la igualdad plena es que la mitad de los hombres que gobiernan todo dejen de hacerlo”. Durante la clausura del acto tomó también la palabra el alcalde, Abel Caballero, quien hizo un repaso histórico por esta lucha por la que “felizmente avanzamos”.