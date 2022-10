“No podemos depender de otros países en un ámbito estratégico como el aeroespacial”

Sateliot impulsa la primera constelación española de nanosatélites que proporcionará cobertura para internet de las cosas con 5G en todo el mundo y permitirá ofrecer servicios de monitorización en tiempo real en sectores como la agricultura, la ganadería y la logística, así como con el control de infraestructuras o el medio ambiente. El satélite inaugural se lanzó en 2021, en 2023 empezarán a dar servicio comercial y en 2025 se completará el despliegue de 250 nanosatélites con una inversión de más de 300 millones. El fundador de la empresa participó ayer en el Congreso New Space España.

–Alén Space ha desarrollado la carga útil que permite a los nanosatélites actuar como torres de telecomunicación. ¿Cómo valora su colaboración con la empresa viguesa?

–Las compañías del sector normalmente tienen más ingenieros aeroespaciales que de telecomunicaciones. Pero Alén Space tiene un conocimiento muy profundo de las telecomunicaciones que es bastante único. Y eso nos interesa porque somos un operador de telecomunicaciones que trabaja desde el espacio casi por obligación, porque es la única forma de dar cobertura a lugares remotos o de cubrir los océanos.

–¿Seguirán cooperando en el despliegue de la constelación?

–Esa es la idea. El sector está evolucionando muy rápidamente y en todos los aspectos, en los servicios y en las tecnologías básicas. Nuestras compañías son globales por definición y es imposible que una sola sea la mejor en todo para poder competir. Tienes que trabajar con proveedores próximos o partners como Alén Space, con los que tenemos confianza absoluta y transparencia en las dos direcciones. Es la única forma de mantenerse en un mercado ultracompetitivo y frente a compañías de EE UU, que tienen unas facilidades y un mercado de capitales que aquí no existen, o de China, donde cualquier empresa del sector aeroespacial tiene un 51% que pertenece al Estado. Ahora mismo somos 50 personas en Sateliot, pero hay casi otras 100 fuera que trabajan casi exclusivamente para nosotros. Sin estos partners hubiésemos sido incapaces de tener una solución comercial en 2023. Hubiésemos tardado como mínimo un par de años más.

–Durante las sesiones del congreso las empresas han subrayado que en España hay talento y capacidad, pero demandan mayor inversión pública y privada. También han mostrado sus dudas sobre el Perte Aeroespacial.

–Lo del Perte es dramático. Tiene muchos gastos que ya son los asignados a la ESA o que ya estaban sobre la mesa. Y al final nos quedamos con 23 millones para la Constelación Atlántica [programa conjunto con Portugal]. No puede ser que destinemos centenares de millones en algo que es muy beneficioso para el clima como es la remodelación de fachadas y unas pocas decenas a un sector que nos va a permitir como país crear puestos de trabajo de alto valor añadido y ser competitivos. Si no invertimos, y estoy hablando tanto de capitales públicos como privados, vamos a perder como ya nos pasó en los noventa con las puntocom. Hubo grandes inversores que impulsaron esa industria en EE UU y ahora resulta que los cinco grandes del sector son norteamericanos y de Europa no hay ninguno. Deberíamos haber aprendido durante la pandemia y después con la guerra de Ucrania que no podemos depender de otros países en ámbitos tecnológicos estratégicos. Y éste es uno de ellos.

–Este congreso visibiliza cómo ha crecido el sector en tan solo cuatro años y sus enormes expectativas de crecimiento.

–Estamos en inferioridad de condiciones. No pedimos subvenciones, sino que haya una compra pública innovadora como ocurre en EE UU, donde las administraciones destinan una parte de sus compras a arriesgar para fomentar la innovación.

–Durante su intervención lamentó que las grandes fortunas apuesten por la inversión inmobiliaria.

–Aquí tenemos un problema, cuando la gente gana dinero lo invierte en ladrillo. Y es que además estamos hablando de muy poco dinero comparado con otras iniciativas. España va a recibir 140.000 millones de los Next Generation y con solo mil millones se transformaría el sector aerospacial y la capacidad de la industria. Pero es que éstos son los números que están manejando en Italia, con un PIB muy parecido al nuestro. ¿Estamos a tiempo? Todavía sí. Deberíamos ser menos garantistas, tomar riesgo y ganar agilidad. Nos hemos encontrado con proyectos de I+D de la Administración pública de 300.000 euros en los que nos piden garantías del 100% o que tardan más de un año en asignarse. Y, por supuesto, hay que castigar a los que utilizan el dinero de manera fraudulenta.

–Alén Space es una spin-off de la UVigo, ¿qué papel juegan las universidades?

–Es necesaria una reforma del sistema universitario, como ha hecho Portugal de una forma mucho más valiente. Aún nos falta, pero las universidades están cada día más orientadas a generar valor de cara al mercado y desde la Administración esto se impulsa muchísimo con proyectos público-privados. Pero hay un talento tremendo y, es una realidad, a unos costes muy competitivos. En EE UU cualquier ingeniero cuesta cuatro veces más que aquí y te aseguro que no son mejores. Las universidades son muy buenas y tenemos gente con talento y creatividad. Y los que toman riesgos y crean compañías tienen un valor infinito porque carecen de todas las facilidades que hay en EE UU. La nueva ley de startups mejora cosas, pero tenemos que abrir el mercado de capitales.

–Satelitot ya hacerrado acuerdos precomerciales por 1.000 millones de euros.

–Somos los primeros sorprendidos por estas cifras astronómicas. Para los operadores móviles el encaje es perfecto. Simplemente se firma un contrato de roaming y les damos una extensión de cobertura para sus clientes, tanto privados como administraciones. Mejoran el servicio sin una inversión adicional y además tienen una nueva fuente de ventas porque pueden dar cobertura en zonas remotas. Y la ventaja es que también tenemos un ecosistema de proveedores de soluciones infinito que a veces no pueden extenderse por la falta de cobertura. En España hay despliegue de redes particulares en el sector agrícola porque las explotaciones son pequeñas, pero en Brasil el 70% del país no tiene cobertura y las explotaciones son inmensas. Lo bonito de la solución es que es absolutamente transversal. La logística supone el 15-20% del PIB y una mejora de eficiencia del 5-10% significa un impacto tremendo. Y en agricultura hablamos de mejoras del 15-20%. No solo queremos ser una compañía muy rentable en el primer mundo, sino también tener un impacto social y medioambiental en los países en vías en desarrollo. Y estamos firmando acuerdos con ONG para dar el servicio de forma gratuita. Estamos hablando con una organización que pierde el 70% de los medicamentos que envía a África para poder monitorizarlos y ya hemos firmado con WWF para el control de especies en extinción.

–La solución comercial ya estará lista el próximo año.

–-El año que viene lanzamos los cinco primeros satélites y ya podremos empezar a dar servicio. No en tiempo real, pero sí en aplicaciones que no lo necesitan como la monitorización de infraestructuras. En India, por ejemplo, hemos firmado con el primer operador del país, JIO, y ellos son los que pueden dirigirse a las entidades públicas y decirles que es posible monitorizar todas sus redes, vías o puentes porque tienen cobertura total. Ésa es la escabilidad y la gran belleza de este proyecto. JIO dice que va a tener dos mil millones de dispositivos compatibles con nuestra constelación en 2025 y con Telefónica también hemos firmado que todos sus clientes en 17 países van a tener preactivado el roaming con Sateliot para garantizar cobertura en todo momento.

Más de 200 participantes en el Congreso New Space España

Más de 200 profesionales y un total de 90empresas participan en la segunda edición del Congreso New Space España organizado por Alén Space con el apoyo de las principales compañías del sector e instituciones públicas como Zona Franca, la Xunta y la UVigo.

Desde el primer encuentro celebrado en 2018, el New Space se ha consolidado como un sector estratégico en España y las empresas que lo integran abogan por la colaboración público-privada para poder convertirse en una referencia en el mercado global.

La ministra de Ciencia, Diana Morant, intervino a través de un vídeo para inaugurar el congreso, que se celebra hasta hoy en la sede de Afundación. Entre los 35 ponentes hay responsables de las principales compañías, así como representantes de la ESA, el Gobierno central y la Xunta.