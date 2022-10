“¿Cómo aprecia que está siendo tratado de malas formas por su condición sexual y no por los ruidos que provocaba?” . Esta pregunta formulada por el fiscal a uno de los perjudicados en su declaración contiene la clave del juicio que tuvo lugar en el Juzgado de lo Penal 3 de Vigo contra un hombre acusado de un delito de trato degradante hacia una pareja homosexual –sus vecinos– por haberles llamado, presuntamente, “maricones de mierda”.

Negó los hechos

El acusado negó rotundamente los hechos en varias ocasiones, primero durante su declaración y al final de la vista, al hacer uso de su derecho a la última palabra, ya entre lágrimas. El hombre aseguró que nunca les llamó así, y menos por su condición sexual, ya que afirmó haberse enterado de la misma "cuando recibí la denuncia".

Un embarazo de riesgo

Argumentó que todos los problemas que había tenido con la pareja eran por los ruidos que generaban en su vivienda, contigua a la suya. “Les llamé la atención por los ruidos que hacían a altas horas de la noche. Les dije que no era normal ese ruido a las 02.00 horas de la madrugada, mi mujer estaba embarazada de alto riesgo y tenía otra niña pequeña. Me dijeron que estaban viendo una película y bajaron el volumen”, relató el acusado a la acusación particular. La Fiscalía declinó hacerle preguntas, ya que no formuló acusación contra él al no apreciar delito alguno.

Exceso de ruido

Un segundo episodio tuvo lugar tan solo un mes más tarde del anterior. “Eran las tres de la madrugada y tenían la música a tope, ni escucharon el timbre, tuve que petarles fuerte en la puerta y fue cuando salieron por la ventana y me dijeron hijos de puta. Yo nunca les llamé maricones de mierda” , amplía.

Nada en contra de su condición

A este respecto cuenta que habló con el propietario de la casa donde la pareja residía para pedirles que hablase con ellos para que cesasen los ruidos, no como asegura la acusación particular, pedirle que echase a los dos chicos por su condición de homosexuales. “Yo no lo dije, yo solo quería que dejaran los ruidos. Mi mujer y yo perdimos ya un hijo a causa de los ruidos y esta situación sobrepasaba lo insoportable”, lamentaba el acusado, quien afirmó haber llamado hasta en seis ocasiones a la Policía.

"Por la forma de mirarnos"

En cuanto a los perjudicados, aseguraron haber escuchado cómo el acusado les llamó “maricones de mierda”, si bien basaron sus argumentos en meras sensaciones. “A mí me parece que sí nos tenía manía por ser pareja, no sé, por la forma de mirarnos”, declaró uno de los jóvenes. Aseguró este mismo que el único motivo de la denuncia fue, precisamente este insulto “y no porque nos llamase gilipollas”.

Baja médica

Su compañero sentimental afirmó que “si estuviera con una mujer y con dos hijos, esto no hubiera pasado”. “Le insistió al casero para que no estuviéramos allí y le pidió que nos echase por nuestra condición sexual”, aseguró el denunciante. Afirmó también encontrarse de baja médica desde febrero si bien en mayo se desplazó con su pareja a Madrid.

Un insulto despenalizado

Tras las declaraciones de los diversos testigos, todas las partes elevaron sus conclusiones a definitiva, incluida la de la Fiscalía. El representante del Ministerio Público no apreció dicho trato denigrante en el acusado, argumentando su postura primero al asegurar que las testificales eran de parte, por lo que no resultaban objetivas y que, al no ser una verbalización reiterada no podía considerarse trato degradante sino un insulto, recordando que estos están despenalizados.