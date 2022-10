Empresas gallegas defienden la igualdad como factor clave para la competitividad

Conquistar la igualdad de oportunidades para las generaciones presentes y futuras, impulsando especialmente el talento femenino empresarial y poniendo en valor sus contribuciones al tejido productivo de la provincia de Pontevedra y del resto de la comunidad, con el claro objetivo de sacar el máximo partido al 100% al capital humano disponible, son los grandes retos de futuro que dibujan en el horizonte las empresas gallegas en la actualidad, una meta “prioritaria” e “imprescindible” que ayer quedó fijada en el Foro Empresarial de Galicia por la Igualdad, organizado por la Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) en la ciudad.

Tras celebrar su primera edición en el año 2019 con la finalidad de que el sector privado contribuyera a erradicar las desigualdades de género y liderara el camino hacia un desarrollo justo y sostenible, la entidad escribió ayer un nuevo capítulo de este evento por la igualdad contando con una docena de mujeres que actualmente están vinculadas al desarrollo económico de la comunidad gallega, ofreciéndoles un espacio en el que poder alzar la voz y difuminar esas barreras que en su día a día se ven obligadas a sortear.

Tras un acto inaugural, el Foro Empresarial de Galicia por la Igualdad dio comienzo con una primera mesa redonda en la que la directora de Área de GAIN, Patricia Fernández; la directora de investigación de la UVigo y presidenta de la Comisión de Igualdad del Centro de Investigaciones Marinas, Ana Bernabeu; la directora de Innovación y Tecnológica del CTGA, Ana María Paul, y la investigadora de Google Mar González abordaron la realidad de las mujeres en el sector tecnológico.

Las cuatro ponentes hicieron referencia al escaso número de alumnas que cursan sus estudios universitarios vinculados al ámbito de la tecnología, una presencia que se diluye más si cabe a medida que inician su trayectoria profesional, cuando se vuelven “invisibles, tienen más dificultades de integración en las empresas y no se tiene tanto en cuenta sus aportaciones”. Las cuatro profesionales insistieron en la necesidad de “cambiar la mentalidad ya desde la base, porque la tecnología es el futuro y no podemos concebirlo sin ingenieras, tecnólogas, científicas o investigadoras. Tenemos que entrar de pleno derecho en ese espacio, no que nos hagan hueco”, destacaron.

A continuación, el foro continuó con una segunda charla en la que estuvieron presentes la directora de capital humano de Abanca, María Camino; la CEO de Roberto Verino, Dora Casal; la vicedirectora de CITIC HIC Gándara Censa, Ana Alonso, y la subdirectora de asesoría jurídica y cumplimiento en Nueva Pescanova, Marta Costas, quienes analizaron el talento femenino como factor clave de competitividad empresarial en el tejido productivo gallego. Estas cuatro profesionales concluyeron que “las cuotas son imprescindibles para romper la brecha de género, porque si no sería imposible que las mujeres tuvieran presencia en determinados ámbitos, pero la discriminación positiva en ningún momento va en contra de la meritocracia. Esto no debería dudarse”.

La jornada finalizó con un tercer encuentro en el que tomaron la voz la secretaria general de CC OO Galicia, Amelia Pérez; la responsable de relaciones sociales y responsabilidad social corporativa para España y Portugal de Stellantis, Sonia Fernández; la directora corporativa del Real Club Celta de Vigo, María José Herbón, y la vicepresidenta del diario El Español, Cruz Sánchez de Lara. En la última mesa del foro empresarial, las participantes profundizaron en la importancia de promover un cambio en el modelo social “ en positivo” para no renunciar al 50% del talento y consideraron que, para favorecer ese impacto, “las empresas tienen que actuar como palanca y motor de cambio promoviendo alianzas, promocionando el liderazgo de sus mujeres dándoles visibilidad y sirviendo de ejemplo para que las pymes puedan copiar dicho modelo”.