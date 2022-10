¿Con qué dificultades se encuentran las mujeres en su incorporación al mercado laboral de las artes escénicas? ¿Qué barreras obstaculizan su acceso a la producción, distribución, dirección escénica y a las direcciones artísticas de teatros públicos? ¿Cómo acceder a las redes, circuitos y canales de programación? ¿Cuáles son las experiencias previas y los caminos abiertos en la escena europea? Son algunas de las preguntas y cuestiones que se abordarán en el “I Encontro Internacional de Mulleres da Escena. MEI 2022” que esta semana reúne en la Casa das Artes de Vigo a una treintena de referentes del sector procedentes de todo el mundo con el objetivo de trabajar por la igualdad y crear la Rede Europea de Mulleres das Artes Escénicas que permita a estas profesionales ocupar los espacios con sus propuestas, un proyecto que será presentado mañana mismo en el encuentro de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Partiendo de una iniciativa de la asociación Clásicas y Modernas, y contando con el apoyo de la Diputación de Pontevedra y del Concello de Vigo, la ciudad olívica se convertirá hasta mañana en el epicentro de las artes escénicas con perspectiva feminista, congregando a creadoras, directoras, productoras, gestoras y dramaturgas de todo el mundo en torno a conferencias, talleres y mesas redondas.

Con acrobacias y una impresionante puesta en escena a cargo del dúo Duelirium, integrado por Raquel Oitavén y Mercé Solé, la apertura del encuentro internacional tuvo lugar ayer contando con la presencia de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva; el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la presidenta de Clásicas y Modernas, Fátima Anllo.

En la presentación del evento, la presidenta provincial destacó que se trata del acontecimiento europeo “máis potente” en materia de igualdad y artes escénicas nunca organizado hasta el momento y en su intervención reivindicó la necesidad de la presencia femenina en todos los ámbitos, incluido el de las artes escénicas, afirmando que “se nós non estamos, non ocupamos a metade de todas as actividades das artes escénicas, as nosas historias, a nosa perspectiva, as nosas ideas e a nosa forma de entender a vida e o mundo non están presentes”. Es por esto que Carmela Silva puso en valor la iniciativa del MEI 2022 señalando que se postula como un evento “de enorme nivel, que vai permitir reflexionar, compartir, propoñer e marcar a folla de ruta por onde teñen que ir as artes escénicas en Europa, convertendo a España no lugar que aposta máis seriamente por todo este sector e o papel que desempeñan as mulleres nel”.

Al acto de inauguración también asistió Abel Caballero, quien explicó que “hoxe damos o reverso á páxina, abrimos un libro novo, e nesta nova forma de facer narrativa o patio ocupádelo as mulleres, mulleres da escena, que queredes trazar a senda da igualdade colectiva nunha dinámica cun guión novo, inédito, que se ten que desenvolver”, a lo que añadió: “E ídelo conseguir en Vigo”. Inmediatamente después intervino la presidenta de Clásicas y Modernas, Fátima Anllo, indicando que “levamos anos contando, xerando estatísticas e constatando a desigualdade, as barreiras e limitacións e agora o que queremos é ter un efecto transformador a través da dialéctica, seguir investigando e xerar coñecemento sobre as causas que hai detrás das estatísticas para poñer en marcha políticas públicas efectivas”.

La primera jornada acogió la celebración de dos mesas redondas que se centraron en las dificultades de incorporación al mercado laboral en las artes escénicas y en las barreras en el acceso a la producción y distribución. El foro continuará durante la jornada de hoy con otras cuatro conferencias.