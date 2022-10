Hollywood pone el ojo en Vigo para una "road movie"

La variedad de ambientes en una misma zona, las carreteras, el verde característico de los paisajes, la fusión de la arquitectura moderna y la histórica o las pronunciadas cuestas. Son factores que han anotado en su libreta y fotografiado los localizadores de películas y series que están de visita en la ciudad y la provincia desde el pasado fin de semana. Son cazadores de escenarios con un ojo adiestrado a la perfección para localizar espacios de cine: vinieron a aumentar su biblioteca de instantáneas. De la mano de la Vigo Film Office, la oficina del Concello dedicada a la captación de rodajes y promoción de la urbe y su área, en colaboración con la Pontevedra Provincia Film Commission, descubren rincones de nuestra tierra y fichan aquellos que podrían funcionar como plató.

En su última jornada en la ciudad, en la que pudieron visitar O Castro, el Concello, el Pazo da Oliva, la ETEA o la lonja del puerto, FARO acompañó a cuatro localizadores con currículos brillantes por las calles del centro. Aaron Hurvitz, estadounidense, reconocía mientras caminaba por el Casco Vello alto con su cámara en mano que le encantó la diversidad de texturas y localizaciones, además de la naturaleza, el maridaje del patrimonio histórico y los elementos modernos o los eucaliptos. “Es un lugar genial, muy inspirador”, resumía antes de destacar que era su primera vez en Galicia, de la que oyó hablar por una amiga nativa. “Me encanta la topografía, con tantas cuestas pronunciadas. Son ideales para escenas de acción”, apostillaba.

Con el viaje casi completado, aseguraba que le pareció “muy único y especial” el cementerio de Santa Mariña de Dozo, en Cambados, del que destacaba las ruinas. “Las islas Cíes son superinteresantes”, añadía. En su listado de películas en las que participó, destaca tres: Joker, El irlandés y West Side Story, de Steven Spielberg. A unos pasos de Aaron, con cámara en mano y atento a todos los detalles, paseaba Markus Bensch, de Alemania. Trabajó en filmes de Spielberg o Quentin Tarantino. Él grabó en su mente y fotografió las carreteras y los túneles. “También nos interesan elementos que no son turísticos”, indicaba minutos antes de visitar el parquin bajo la Praza do Rei.

Le llamaron especialmente la atención los arcos de hormigón que funcionan como techo en un tramo del paso subterráneo de la VG-20, a su paso por la rotonda de la avenida de Europa. Y no solo a él, también al resto de localizadores. Y de tal manera, que llegaron a asegurar que a Christopher Nolan seguramente le habría encantado este espacio para grabar escenas de su película Tenet. Markus añadió a su lista de lugares con especial interés el campus de Vigo, del que subrayó el encanto de su arquitectura, y el cementerio de Santa Mariña de Dozo, en Cambados, así como las salinas de Ulló. “Hace dos años, busqué exactamente un sitio así. Lo habría propuesto para rodar”, manifestó. Como turista, se queda con la ría para poder navegar y la comida: “Calamares, mejillones… Cualquier tipo de marisco”.

Para Jessica Wright, británica, el potencial de Vigo y su área está ligado a la “variedad de los ambientes”. “Es perfecto, ya que permite disponer de diferentes opciones sin moverse muchos kilómetros”, contaba. Explicaba que su trabajo consiste en realizar fotografías de los espacios que creen que pueden valer para rodar un filme o una serie. Después, las clasifican y les atribuyen palabras clave para poder encontrarlas. Apuntó en rojo en su lista las salinas de Ulló y el túnel de la VG-20 al que se refería su compañero. Ya ha trabajado para producciones de Netflix, Disney, Apple o Paramount.

El cuarto participante del FamTrip –viaje de familiarización– que recorrió ayer las calles de Vigo fue Ryan Schaetzle, georgiano. “Lo que más me sorprendió fueron los paisajes y el verde. Cuando pensaba en España, se me venían a la cabeza tonos rojizos, llanuras… Aquí, me encontré árboles, granito…”, apuntaba minutos antes de tomarse un café en una terraza de la Porta do Sol. Aseguraba que él, al igual que sus compañeros de viaje, no buscan en Vigo u área algo particular, sino recopilar información y escenarios para el futuro. “Las carreteras y los túneles nos han llamado mucho la atención. También que haya túneles con azulejos en los laterales, es superinteresante para nosotros”, manifestaba, a la vez que ponía en valor la “pasión” mostrada por compañeros del sector de Galicia: “Son gente fantástica. Están orgullosos de su tierra y quieren enseñarla. Eso es buen síntoma”.

Entre sus logros, destaca la localización de espacios para la serie Loki, del universo Marvel. “Fue un gran reto encontrar sitios para recrear mundos de fantasía”, indicaba. Preguntado por cómo se puede llegar a ser localizador de escenarios para producciones cinematográficas, indicó que la mejor forma es encontrar a alguien que se dedique a ello y aprender de él. “Hay diferencia entre hacer una buena foto y hacer una foto útil para una producción de cine. Lo mejor es pedir trabajar con gente que ya lo hace”, resumió. Y es que la complejidad de esta profesión va más allá: deben asegurarse que sea factible grabar en condiciones óptimas en los lugares propuestos.

Una ventana al mundo

La llegada de cámaras, claquetas y focos permite promocionar el territorio y, de esta forma, potenciar el turismo. También se traduce en gasto en la ciudad: hoteles, restaurantes, entradas en espacios de interés... Para impulsar los escenarios tanto de Vigo como de Pontevedra, el Concello y la Diputación apuestan por destacar las variadas localizaciones, las facilidades o la proximidad de sitios distintos: playas, castillos o carreteras costeras.