Fue el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, quien nos pasó con loable diligencia la mala nueva a quienes sabía que lo queríamos. Con pesar nos acostamos ayer y hoy ya se habrá extendido de boca en boca. Juan Francisco Vázquez Alonso, el pi be para los que le conocimos desde su llegada a España, se fue para siempre, deja su Gondomar amado. Ya no podremos sentir el placer de verle y echar con él alguna parrafada en su restaurante Vitrola de Gondomar, antes de degustar su comida sencilla pero hecha con saber y afecto. Juan era persona muy querida en su pueblo, y quien no participara de ello tendría que hacer examen de conciencia porque era un ser dotado de un espíritu calmo, noble, amigable, dialogante y escuchador. El de un apaciguador. Muchos le conocimos a su llegada de Uruguay hace décadas, en nuestra pandilla de Vigo, en la que bailó al ritmo de los Brincos o Beatles; otros en años posteriores como los 80, en espacios de ocio que creó y fueron punteros como el Novecento y Breogán; habrá quienes se hayan fidelizado a su amistad y a su cocina en La Vitrola, donde celebramos algún cumpleaños de su tío, el padre Moisés Alonso, y siempre estaba al otro lado de la barra para decirte la palabra justa. Fue especialmente querido.

Encuentro de veteranos de balonmano de uno y otro sexo Después de dos años vuelven a reunirse los veteranos de balonmano de distintos equipos de Vigo, Pontevedra, Redondela, Chapela, Cangas, etc, en sus versiones masculina y femenina. Atentos porque será en una comida el día 19 de Noviembre donde se rendirá un pequeño homenaje a los más veteranos y comprometidos con este deporte. En esta ocasión también asistirán los exárbitros, así como una delegación de Lugo. La organización busca a quienes no logra contactar pues hablamos de jugadores de cuando se peleaba en 11 en campos . Animáos, hermanos, y ponéos en contacto con Pepé Guisasola, F. Abad, Ignacio Nuñez o J. Cortegoso en el 670911213 o correo historiabalonmanovigo@gmail.com La María Casares Connection Ayer le compré a mi nieta una biografía de María Casares para niños pero los del Ateneo Atlántico trabajan con bases más desarrolladas y han iniciado un ciclo en la Biblioteca de la EMAO dedicado a esta actriz cuyo primer encuentro tuvo lugar hace unos días entre Fernán-Vello y Sabela Hermida. El 15 de noviembre será María Lopo con inéditos documentales y el 22 Carmen Becerra con la Proyección de: Les dames du Bois de Boulogne. Hablaremos más por lo menudo.