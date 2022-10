El PP presentará en el pleno de mañana una moción para instar al gobierno local a desbloquear buena parte de las inversiones programadas en Vigo por la Xunta para el próximo año. Son proyectos que suman cerca de 50 millones de euros procedentes de fondos autonómicos y que únicamente dependen “de la voluntad” de Caballero para avanzar en su tramitación.

El portavoz de los “populares” vigueses, Alfonso Marnotes, critica el “bloqueo interesado” del alcalde a cualquier iniciativa que provenga del Gobierno gallego. Algo que, en la práctica, supone paralizar de forma sistemática obras esenciales para la ciudad como lo es la recuperación de la ETEA, donde está prevista una inversión de 12,5 millones de euros; o la ampliación de Navia, con 14,3 millones de euros pendientes para la urbanización del polígono 1.

Marnotes responsabilizó a Caballero de que “la ciudad no avance al ritmo que podría”, tras destacar que las grandes obras realizadas en Vigo corresponden a la Xunta y matizar las recurrentes referencias del alcalde a que la Xunta no invierte en la ciudad. No es que no invierta, es que no le deja”, le reprochó.