Me entero de que la sociación Stop, la que dirige CarlosLeiro y que hace 12 años consigue sacae adelante en Navidades la campaña Cada niño un juguete, está en grav riesgo de no poder hacerlo en este por falta de un local en que acogerlos. Desde el año 2010 muchos niños de familias con dificultades económicas pueden esperar con ilusión cada Navidad la llegada de los Reyes Magos. Esta asociación viene desarrollando tal campaña , comenzando por el área de Vigo y extendiéndose posteriormente a otras zonas de Galicia e incluso la lejana isla de La Palma. El pasado año 2021 se repartieron más de 15000 juguetes procedentes de donaciones, a los que tras ser revisados y limpiados cuidadosamente se les da una seguda vida. La actividad es desarrollada por voluntarios, pero existen unos gastos que hay que cubrir, especialmente un local donde llevarla a cabo. Pero este año la crisis afecta a la propia asociación y la campaña está en peligro. Necesitan colaboración urgente para poder seguir llevando algo de alegría a unos menores que sufren en primera persona los efectos de la crisis económica, y dan un teléfono: 622 220859.

Se fue Juan P. Comesaña, expresi de Amigos de la Ópera

Los lectores con canas de Faro, sobre todo los que las tienen hace tiempo, se acordarán de Juan P. Comsesaña, un personaje inlvidable en la vida cotidiana de Vigo.Franco Cobas me envía un recorte de FARO de 1959, en que aparece haciendo en perfecta ejecución el Cristo en las anillas en el Real lub Náutico de Vigo., y me cuenta que ayer le despidieron para siempre su familia y amigos. Fu remerodel Náutico allá por los años 1958, 1959 y 1960, ocupando banco móvil en la tripulación de los “Spectrus” con Andrés Rial, Félix Conde, Francisco Allú, José Ramón Pérez y el patrón Eugenio Franco y por momentos Manuel Angel Villar en alguna regata. Era un equipo directo rival de los “Cucudrulus”, en cuya tripulación militában Manuel Estévez, Eduardo Freire, Jorge Valcárcel y Franco Cobas con Diego Sendra de patrón. Comesaña se sumó al proyecto con que se abrieron maravillosas esperanzas e ilusiones para la creación de un equipo de Gimnasia Deportiva. del Náutico Llegó a formarse un soberbio equipo, desgraciadamente sin continuidad. No obstante aquel equipo llegó a ofrecer una gran exhibición en los mismos muelles del Náutico el día 1º de Noviembre de 1959. Una exhibición memorable de aquel grupo de gimnastas con ilusiones de crecer, formado por Francisco Allú, Javier Castroviejo, Veiga, Rogelio Fontano, Jesús Carballo (luego gran gimnasta del equipo español y entrenador y seleccionador del equipo femenino durante tres décadas y ocho Juegos Olímpicos, de Montreal-76 a Atenas-2004), Javier Crespán, Julián “Pipo” Mogín y el inolvidable Juan Pérez Comesaña. Años más tarde Juan, fue Presidente de la Sociedad Amigos de la Ópera de Vigo. ¿Cómo iba a marcharse sin que le despidiéramos con afecto?