“Pretendo que mi pintura se mueva continuamente; esto me permite seguir avanzando”

Obras de carácter figurativo de las que su autor se sirve para recordar vivencias personales, al mismo tiempo que experimenta con la división de las piezas en dípticos y trípticos como episodios de una narración bien contada, priorizando este aspecto estético sobre la temática. Es lo que podrá encontrar el público vigués en “Desexo de realidade”, la muestra del pintor Francisco Santomé que, hasta el próximo 30 de octubre, expone su obra más reciente en la Casa da Cultura Galega.

–¿Qué diferencia esta nueva producción de sus obras anteriores?

–Mi pintura es bastante distinta a la de la última exposición, porque en la actualidad estoy intentando avanzar en técnicas diferentes y estoy centrado especialmente en la asociación de imágenes. Para mí es una nueva etapa en la que compongo un cuadro a partir de varios para expresar una misma idea. Pretendo que mi pintura se mueva continuamente y que tenga innovaciones permanentes y, por lo tanto, es bastante desigual; esto para mí es importante porque me permite seguir avanzando, algo que logro precisamente con la asociación de varios lienzos en el mismo cuadro. La sala de exposiciones está muy bien situada y el público encontrará 13 piezas de un tamaño mediano y grande. La verdad es que es un conjunto bonito.

–¿Cuál es la temática en la que suele inspirarse para crear sus lienzos?

–La temática es muy variada porque me preocupa más poder contar una historia que tener una temática concreta. Muchas veces busco la idea en mis propios recuerdos o en aquellos temas que tengo pendiente transmitir. Por ejemplo, en esta exposición puede contemplarse un cuadro inspirado en las Islas Cíes, que es la pieza más grande, en la que reflejo lo que yo he vivido allí desde la primera vez que las visité. Esto fue cuando tenía 16 años y lo expreso como un recuerdo, pero en el que se siguen manteniendo las islas de la misma manera, es lo que más me impacta. Alguien que lo vea puede comprobar que están igual que hace años. En esta pieza hay un claro ejemplo de la técnica de asociación de imágenes, porque lo primero que aparece es el viaje cuando de chavales íbamos y montábamos la fiesta, después está la inmensa playa de Rodas, que nunca se acababa y estaba vacía, y también aparecen los días de camping y, por supuesto, los acantilados. La técnica para mí es exponer estas visiones en cuatro cuadros distintos y luego asociarlos en un único conjunto.

–Y con respecto a los materiales, ¿con cuáles se siente más cómodo?

–En los cuadros se ve claramente que hay parte de óleo, acrílico, lienzo o arpillera. Busco la capacidad que tienen de transmitir cada uno de los materiales, sin importarme mucho el mezclarlos. Cuando quiero transmitir algo con mucha fuerza pinto óleo contra arpillera, son trazos fuertes e impactan, pero cuando quiero incluir algo delicado voy al lienzo y muchas veces utilizo el óleo sobre acrílico, no me fijo tanto en el material que utilizo como en que me permita expresar lo que pretendo.

–¿De dónde viene su pasión por la pintura?

–Pues empecé a pintar siendo muy joven, con 15 o 16 años, y mi primera exposición fue en el año 1967, en Vigo. Prácticamente participé en todas las exposiciones de la Casa de la Princesa, muchas eran colectivas y otras individuales. Hasta el 75 me mantuve bastante activo, pero después tuve que parar porque de allí a poco tiempo me metí en política y me absorbió totalmente, tan solo pintaba de vez en cuando. En el 2017 volví con una exposición en la Alcaldía, otras individuales en la Fundación, en Lisboa, en la EMAO y ahora estoy con exposiciones más continuas. Mi intención es continuar mientras tenga capacidad de trabajo.

–Si tuviera que definir qué supone la pintura para usted, ¿cómo lo describiría?

–Una forma de expresión. Para mí siempre ha sido la mejor forma de expresarme. Recurrí a ella porque en algún momento pensé que no tenía facilidad para expresarme a través de la palabra, una creencia que tenía y que acabó desapareciendo cuando fui político, de hecho, al final me pasó al revés, porque empezaba a hablar y me tenían que parar. La pintura siempre me ha agradado, me sentía muy bien dibujando y pintando, ya desde pequeño. Mis compañeros de Bachiller siempre me pedían que les hiciera las láminas (risas), pero lo importante es que continué trabajando hasta que acabé introduciéndome en lienzos más complicados como los actuales.