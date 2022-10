Ayer hablamos de la fotografía noctívaga y canalla de Nacho Alonso y hoy de la música de La Sombra de Justine, el nuevo grupo vigués para el mundo. Hoy se presenta a medios y público en la sala 40 este cuarteto dedicado a covers de temas nacionales de los 80 y 90 además de propios, por lo que os puede enrrollar hasta a canosos que habéis vivido esas décadas . Yo estoy ahora oyéndoles No me beses en los labios y gozando su videoclip y me parecen un formato visualmente atractivo, musicalmente maduro y una fórmula de éxito para muy diversos públicos. La presentación será en “modo performance” a partir de las 22:30 para dar a conocer el estilo, los componentes y parte del repertorio de la banda. Un estilo fresco, un sonido del pop más comercial y unas canciones míticas de esas décadas interpretadas por dos voces femeninas, dos mujeres explosivas, Vero González y Noe Rodríguez, con Suso Mayo a los sintes y Anxo Barcheta a la percusión. Los cuatro con veteranía a sus espaldas, incluido su paso por las orquestas gallegas. Me gustan, dan juego en escena.

¡Qué dos noches de tango! Hoy estamos en onda musical, así que atenta la compañía, porque tenéis dos de tango para hoy y mañana. Hoy podremos disfrutar a las 21 horas en el café Vitruvia del tango clásico y contemporáneo de Antía Couto (piano), Alexey León (saxo) y Paco Liván (poemas), para lo que os aconsejo reserva (tfno 645996690). ¿Y mañana? Pues en el café De catro a catro, a las 21,30, vuelve Quique Migliarini (odontólogo ortodoncista de profesión) con su último espectáculo,“Historias de Tango”, en el que recorre desde el primer tango cantado, los irónicos, los que llevan nombre de mujer, hasta los actuales, acompañado de su hja Martina a la voz y al bandoneón Alejandro Szabo. Larga vida al tango. Una oferta músicoculinaria: vermú al sabor Vigo Ray Band ¿Y el sábado? Pues tenéis una oferta sabrosona y músicoculinaria. En el restaurante El Juliana, sito en la terraza del Mercado del Progreso, una sesión vermú y comida con la banda Vigo Ray Band. ¡Que os parece? Treinta euros del ala para oir, primero al calor del vermú y apertivos y después el del cóctel entre empanadas, croquetas, gyozas… o postres como tiramisú, a esta banda liderada por Pedro Vargas que lleva ya ocho años haciendo versiones de pop rock, de los años 80/90/00… Hay reservas, claro, en el 986 22 02 00, para organizar la intendencia culinaria y por si queréis más seguridad para disfrutar en directo de temas de Simple Minds, The Cure, Nacha Pop, Supertramp, Los Secretos, Rolling Stones, Maná…mientras bebéis o masticáis. Me apunto.