Intensa Xunta de Goberno Local para dar el visto bueno a once actuaciones de diversa índole en todo Vigo. La reunión de este jueves en el órgano del Concello ha permitido aprobar once contratos de obras y redacción de proyectos para humanizaciones, saneamientos y mejoras en el municipio por un valor cercano a los cinco millones de euros.

El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, anunciaba estas nuevas actuaciones un día después de elevar a 382 millones el presupuesto previsto para el 2023 al sumar nuevos fondos europeos y créditos extraordinarios procedentes de los remanentes no ejecutados en este ejercicio. El presupuesto municipal de Vigo crecerá hasta los 382 millones, un 34% más que en 2022 La intervención más importante llegará en el vial de Claro Campoamor, ampliamente utilizado desde la apertura del Hospital Álvaro Cunqueiro y que será reformado en dos fases para cumplir sus necesidades actuales. La primera de ellas, con un presupuesto de 423.000 euros, abarcará desde la rotonda de la VG-20 hasta el Camiño Canotais, justo delante del centro hospitaliario. Para evitar un colapso en el tráfico, la segunda fase hasta la rotonda con Ramiro Pascual se ejecutará a posteriori. Caballero considera que esta humanización que incluirá nuevas redes pluviales, aceras, semáforos, señalizaciones y mejoras de la seguridad vial debería haber sido realizada por parte de la Xunta, aunque esta “solo piensa en su hospital para hacer negocio para pagarle a la multinacional que es la dueña” por lo que descuidaron la carretera y no hicieron nada”. PP y vecinos exigen una reforma “más ambiciosa” de la carretera al Cunqueiro A su vez, se dio luz verde a las obras de mejora en Padre Seixas y Porriño por un importe de 330.000 euros, adecuando el sistema de drenaje a las mejoras ya realizadas en la segunda. En ese mismo entorno se acometerá el asfaltado de la calle Nigrán por 104.000 euros, paso previo al resto de la humanización. También la Avenida de Atlántica entre Tomás Paredes y Javier Sensat seguirá el mismo camino, siendo su inversión de 298.689 euros. Además, se encargó la redacción de los proyectos técnicos para la renovación del abastecimiento en aquellas calles que aún cuentan con fibrocemento. La calle Toledo en su zona más próxima a Cantabria y Xulián Estévez serán las primeras en las que se resolverá “un problema de décadas” según el regidor. También el grupo de viviendas sociales ubicada junto a la calle Emilia Pardo Bazán, en Enciño y de Freixo, se actualizarán los proyectos técnicos. Vigo Vertical | Nuevo ascensor para coronar la ciudad La misma Xunta de Goberno ha servido para aprobar la “actuación integral” de 1,27 millones de euros que incluirá el ascensor entre Romil y la calle Hispanidad, ubicado en la esquina ocupada por una escalera de hierro en mal estado. Tendrá carácter “panorámico”, capacidad para 13 personas y prolongará el eje del Vigo Vertical que nace en el Auditorio Mar de Vigo. Además, se acometerá la humanización entre Amor Ruibal y Feliciano Rolán con todas las características habituales en estas obras. Abastecimiento desde Eiras Con la sequía remitiendo ligeramente gracias a las lluvias de estos días, Abel Caballero también anunció la mejora en la conducción del abastecimiento de agua desde la presa de Eiras. Las obras en Cidenlle y Riofrío contarán con un presupuesto de 1,2 millones que el Concello reclamará a la Xunta enviando “por correo certificado y con acuse de recibo” la factura ya que el abastecimiento en alta es una competencia recogida en el Estatuto de autonomía. También se mejorará la malla de la red local.