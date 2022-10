Tristes líneas escribimos hoy por la inesperada pérdida de una mujer cuya bondad, ironía y buen carácter cautivaban a todos los quela conocían. María Rita Torrado Valeiras nos dejó el domingo sin molestar a nadie, así como era ella, con paz y sin pedir nada. Sabemos que María Rita fue una hija, esposa y madre admirable, muy cercana a los que tenemos este oficio del periodismo. Cómo no si su padre, Emilio Torrado Lima, fue fundador deRadio Vigo con Santiago Montenegro; cómo no si su marido, Manuel Tourón, fue uno de los grandes del peridismo deportivo y compañero en FARO DE VIGO, de la vieja guardia para los que entramos en los años 80; cómo no si su hija, Mónica, sigue los pasos de la profesión en Madrid, tras arrancar su carrera en nuestro periódico. En cuanto a su hja mayor, Rita, heredó el amor al deporte de su padre y militó varios años como jugadora del equipo del equipo de baloncesto del Mercantil, y Beatriz, la pequeña, asimiló la pasión por los idiomas de su abuelo Emilio. Todas lloran hoy su ausencia junto a su compañera los ultimos años,Gaia, una spaniel bretón que era su alegría diaria. Hoy, miércoles, en la iglesia de Santiago de Vigo (19,30), esa a la que toda la familia acudía desde su cercana tienda Bolsos Torrado, recordarán a esta buena viguesa.

¡Qué noches las de tu cámara, Nacho, que hoy presentas en forma de libro!

¡Hombre, Nacho Alonso, gusto en verte hoy otra vez por Vigo vuelto de otras tierras, donde sé que andas de reencarnación trabajando en no sé qué pero tú sabrás! Hoy a las 8 presentas en Sirvent (G. Vía 129) ese libro tuyo, Ensayo sobre la noche, con que estrenan su editorial Solar Ignacio Pérez Jofre y Juan Gallego. No lo tengo todavía pero presiento sus páginas tras haber visitado en el Halcón Milenario hace un puñado de años tu exposición sobre la misma materia, la noche, y quedar prendado de tu vis fotográfica, esas estancias ocupadas por una jungla irredenta de noctámbulos y esmorgantes. Lo tuyo son fotones, chaval, artistazo, y mucha oscuridad tuviste que sortear para obtener esas imágenes de la noche más oscura del alma, marginal, drogota, encanallada. ¿Vas a decírmelo a mí que puedo ser tu padre? Me pregunto, ahora, que no vives bajo la luna sino de la luz del día por ahí fuera, cómo cambiará tu línea fotográfica. No voy a hablar ahora de tu bio, de tus exposiciones, de tus trabajo con la cámara en pelis como la que te llevó a Houston con el querido Diego Romero Suárez Llanos, de ese fin de año en que viniste a mi casa y no paraste de hacer fotos, como un poseído. Por cierto ¿y la que me hiciste a mí , ubi est?