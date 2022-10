Málaga lleva varios años entrando en la 'pugna' dialéctica por alzarse con la medalla de oro a la mejor iluminación de las Navidades en España. "Cuando estén las luces de Navidad, veremos quién gana", expresaba allá por 2019 la concejala de Fiestas de la urbe andaluza, Teresa Porras, en un periódico local.

El año pasado, la edila volvió a mirar hacia Vigo para defender ese supuesto cetro que, según asegura, ostenta su ciudad: "Vigo, con 293.000 habitantes, tiene un millón y medio de presupuesto porque (el alcalde) vino a esta ciudad a copiar lo que se estaba haciendo y ver el éxito que estamos teniendo desde hace diez años", decía en una de sus intervenciones ante la comisión de economía del consistorio.

Pues bien, este año Porras ha insistido una vez más en su discurso para esta vez asegurar que "el alcalde de Vigo vino a Málaga para descubrir que la iluminación de Navidad era la panacea". Declaraciones que realizó tras el reclamo de la oposición para que se organizase una Navidad más sostenible desde el punto de vista medioambiental y económico.

"Somos los más baratos"

La concejala de Fiestas acusó de hacer todos los años "la misma demagogia" a los grupos, justificando el gasto en la riqueza y empleo en la ciudad para el sector del comercio y de la hostelería. Tras mentar a Abel Caballero, sacó las cifras de gasto de su administración en el decorado y alumbrado urbano durante las fiestas y la comparativa con otras ciudades, mencionando a la urbe olívica en primer lugar: Vigo, 293.000 habitantes, presupuesto en luces de Navidad, 2,2 millones de euros, gasto por habitante: 7,48 euros", señaló. Tras puntualizar lo que se gasta Valladolid, Huelva o Cádiz, puso de manifiesto que en Málaga, "somos los más baratos: Málaga, 1,4 millones de euros, 577.000 habitantes, gasto por habitante, 2,45 euros", relató.

"Vigo, 293.000 habitantes, presupuesto en luces de Navidad, 2,2 millones de euros, gasto por habitante: 7,48 euros; Málaga, 1,4 millones de euros, 577.000 habitantes, gasto por habitante, 2,45 euros" Teresa Porras, - Concejala de Fiestas del ayuntamiento de Málaga

El encendido de las luces de Navidad en Málaga capital será el sábado 26 de noviembre. La iluminación se mantendrá desde las 18.30 horas hasta las 24 horas a diario, -dos horas menos que el año pasado, aunque durante los fines de semana y víspera de festivo, la decoración luminosa se extenderá hasta las dos de la madrugada.

En Vigo, el multitudinario acto de encendido de las luces en este 2022 será una semana antes, concretamente el sábado 19 de noviembre, y el horario de encendido será de 18:30 horas a 00.30 horas, lo que supone una reducción de una hora, pasando de siete a seis respecto a 2021.

Málaga sí está entre los "European Best Destination" navideños

A pesar de que ambas ciudades compartan la misma empresa de montaje lumínico (Iluminaciones Ximénez), "los espectáculos de luz y sonido" de la localidad andaluza, como rezaba el comunicado enviado hace unos dias por el consistorio para anunciar la fecha del encendido, "han hecho situarla entre las ciudades europeas preferidas para visitar en estas fechas, tal como señaló el pasado año la plataforma 'The European best destination' (Los mejores destinos europeos en Navidad)". Esa, precisamente, fue otra de las polémicas que se suscitaron con la urbe olívica durante las fiestas del pasado año. Y es que, a este respecto, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, salía al paso para revelar que la empresa responsable del listado comunicó al Concello de Vigo que la ciudad había sido preseleccionada como uno de los destinos más atractivos de Europa ese año y le solicitaban el pago de una cuota de participación: “Les dijimos que no, no estoy dispuesto a pagar”, expresaba el regidor vigués para asegurar que “estaríamos en la lista si hubiésemos pagado la tasa, pero Vigo no paga por aparecer en rankings de este tipo", zanjaba el regidor.