¡O sea que Lara Lars ha vuelto a Vigo al galope de otra de sus exposiciones! Sí, sí, me dice el chachachadiense Raúl Bermúdez que, con “Meteorito”, traen hoy la obra suya más personal a esa galería Maraca de Dr. Cadaval, 12, nombre casi igual que La Matraca de Málaga, donde expuso hace dos años. Imos ver: a mí siempre me fliparon esas ilustraciones de “mujeres florero” de los años 50 y 60, y el azar me llevó a saber que formaban parte de la obra de Lara en una muestra colectiva titulada Nova Ilustración que creo que vi en la alcaldía de Vigo en 2018. Ahí la conocí. Este mismo año 2022 confieso que fui a ver su obra a otra colectiva en la delegación viguesa de la Diputación, ahí por la calle Chao, pero me quedé a mitad de camino, me lié en un bar con Sesi el de los Pino y no llegué a esta muestra plural y colorista con Kiko da Silva, Andrea Jano, Carlos Castro... ¡Qué vergüenza haber dejado la cultura de la ilustración por la del vino y alterne! Ahora tengo la ocasión de recuperar otra vez a esta salcedesa de la cosecha de l986 que triunfa desde Madrid con esas ilustraciones suyas o collages, que quería ser pintora pero se hizo arquitecta y lo dejó por la ilustración, que conoce bien la ciudad de Vigo porque nació a un tiro de piedra y cuyo trabajo habréis visto en revistas de gran audiencia. Me voy al Maraca.

Rodrigo Arbones, aquel ser amable que se fue hace 2 años Leo en mi periódico que hoy se celebrará un funeral en la iglesia de la Sagrada Familia (Camelias, 66, 20 h.) por el segundo aniversario del fallecimiento de Rodrigo Arbones Alonso. ¡Cuántos recuerdos me trae Rodrigo, al que le hicimos sus memorias y que tanto echará de menos su mujer, Mercedes del Río! En las Memorias hablamos de su infancia, de su larga etapa como constructor con su hermano Jaime, de su paso por la presidencia del Celta...Ya jubilado, lo veíamos cada poco en las conferencias del Club Faro, siempre amable, sonriente, conversador, disfrutando de la placidez de retiro tras tantos años de trabajo estresante. Un mal paso al salir de una iglesia, una caída fatal, se nos llevó al querido Rodrigo antes de tiempo. Del Vigo adicto de los dulces Nunca quise entrar, por si crea adicción, en ese sabroso mundo de los dulces, pero aplaudo cada vez que abre una pastelería en Vigo. A punto de abrir está Navaza en Abeleira Menéndez, pero este año me constan otras tres aperturas pasteleras en Vigo, en Paseo de Alfonso XII, Bouzas y barrio viejo. Pero, ¿no hay crisis? Hablaremos de ello un día de estos.