“Acelerar el proceso” para la construcción de vivienda de protección pública en uno de los cinco ámbitos de suelo recogidos en la revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) destinados a este fin, el de Santa Cristina-parque central de servicios, donde se prevén más de 200 pisos a precio tasado. Es la intención anunciada por el alcalde, Abel Caballero. Avanzó que el Concello modificará el contrato con la empresa redactora del documento urbanístico para que se pueda empezar a ejecutar “de forma inmediata” estas viviendas una vez se apruebe definitivamente el PXOM, hito previsto por Urbanismo para finales del próximo año.

“Queremos que el PXOM incorpore vivienda protegida, pero, además, queremos acelerar el proceso para que se pueda proceder a la construcción lo antes posible. Vamos a promover el desarrollo del ámbito del parque de Santa Cristina-parque central como el primero en el concello y por el Concello de Vigo. Está en suelo urbano no consolidado, es de propiedad municipal”, detalló Caballero antes de indicar que va a “hacerse una ordenación detallada de tal forma que, una vez entre en vigor el nuevo PXOM, sea posible la edificación de viviendas de protección pública de forma inmediata”: “Es decir, vamos a acortar los plazos, vamos a ir avanzando ya”.

El alcalde informó que, para ello, encarga a la empresa que está haciendo la redacción del PXOM “que entre ya a establecer la ordenación detallada: defina número de viviendas, zonas verdes, viales…”. “Haremos una modificación del contrato para acelerar y poder edificar lo antes posible vivienda protegida, que tiene una enorme demanda en Vigo. La Xunta, en todo el tiempo que lleva gobernando, prácticamente no ha hecho ninguna. En Vigo, iniciamos la aceleración para construir vivienda protegida en el mismo momento en el que se apruebe el PXOM”, finalizó.

En el Registro Único de Demandantes de Vivienda Protegida de Galicia, constan casi 6.000 personas –algunas están apuntadas a compra y alquiler, otras se apuntan a compra, pero son derivadas al alquiler porque no llegan al mínimo del IPREM–. No hay más por desconocimiento y por falta de avances en la construcción de viviendas de protección, una asignatura pendiente en la ciudad más poblada de Galicia. La cifra real, según el alcalde, podría superar las 10.000 personas en un escenario de inflación generalizada en el que el precio de la vivienda, según la tendencia de los últimos años, es cada mayor, y los ingresos de las familias no aumentan considerablemente.

Según los cálculos de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) y la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Vigo (Asemi), el 27% de los hogares de la ciudad, es decir, más de 32.000 unidades familiares, ingresan menos de 18.000 euros anuales. Su esperanza para adquirir un piso o una casa pasa por probar suerte en las opciones a precio tasado. En el mercado de arrendamiento, más de lo mismo: un 7% de la población viguesa necesita recurrir a las viviendas públicas de protección oficial en alquiler debido a su situación económica, es decir, casi 21.000 vecinos. “Solamente 7.000 familias que viven de alquiler pueden optar al mercado de vivienda libre”, apostilla el presidente de ambas entidades, Benito Iglesias.