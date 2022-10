El traslado judicial no se detendrá ni en puentes ni durante el período navideño

Mañana lunes el juez decano, la fiscal jefe y el resto de representantes de los principales sectores del ámbito judicial vigués están citados a una nueva reunión con la Xunta. La inminencia del traslado a la Ciudad de la Justicia, que empezará el 24 de octubre, obliga a acelerar la maquinaria para que el cambio transcurra con las mínimas incidencias y, sobre todo, afecte lo menos posible a la actividad judicial, que no se detendrá durante los cinco meses y medio que, según el cronograma definitivo, durará la mudanza. El traslado, que ha sido organizado por semanas, no tendrá ningún parón desde su arranque en poco más de una semana hasta el 5 de abril, fecha en la que, si todo transcurre según lo previsto, concluirá este largo y complejo cambio de sede judicial. No se detendrá ni en el puente de la Constitución ni en las vacaciones navideñas.

Con una planificación de dos juzgados por semana, este ritmo de traslado se mantendrá todas y cada una de las 24 semanas que conforman el cronograma. De forma genérica, la mudanza empezará por los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, seguirá por los tribunales de Primera Instancia –incluidos los de Familia y el Mercantil– y los de lo Social y continuará en 2023 con los que resten de los civiles para dar paso a los de lo Penal, los de Instrucción, el de Violencia sobre la Mujer y las secciones de la Audiencia. También el próximo año irán la Fiscalía, el decanato y las oficinas que dependen del mismo –la de registro y reparto de demandas y las de atención a ciudadanos y víctimas–, el Imelga y el Servicio Común de Actos de Comunicación y Ejecución (SCACE), el que se encarga de las notificaciones, los embargos y los desahucios. Con el objetivo de que no se eternice, la mudanza no parará durante los períodos vacacionales de diciembre. En la semana del puente de la Constitución –son festivos el martes día 6 y el jueves día 8– les toca moverse a dos juzgados (Social 1 y Primera Instancia 3). En la semana que va desde el lunes 19 al viernes 23, la previa al fin de semana de Nochebuena y Navidad, les toca a otros dos tribunales civiles. Y en la que va del 26 al 30, los días anteriores a Fin de Año, se mudarán dos más de Primera Instancia, al igual que en la del 2 al 5 de enero. El inconveniente de este calendario es que probablemente haya personal de dichos juzgados que esté disfrutando de días de vacaciones. La parte positiva, apuntan fuentes judiciales, es que, salvo excepciones, durante estos períodos festivos no hay señalamientos de juicios. “Esas salas no tendrán el inconveniente de tener vistas orales la misma semana en las que les toque el traslado”, indican al respecto. Medidas Un objetivo claro para jueces, fiscales y profesionales es precisamente ese, que haya la menor suspensión de juicios posible. José Antonio Fandiño, decano del Colegio de Procuradores, afirmaba recientemente que por su parte, con el cronograma definitivo en la mano, se encargarán de informar a las partes implicadas en los procedimientos de los cambios de ubicación de las vistas que ya están señaladas. “Con buen talante y flexibilidad no debería haber ningún problema; el cambio supone un avance fantástico”, valoraba este profesional. Al respecto de los juicios, el juez decano, Germán Serrano, destaca que para evitar suspensiones se ofrecerá a los juzgados la posibilidad de celebrar las vistas orales de su semana de traslado en la sede actual de la calle Lalín o ya en la nueva de Pizarro. Lo que resulta imprescindible, avisa, es que se faciliten “cuanto antes” modelos informáticos de resoluciones judiciales en los que conste la nueva dirección y ubicación de cada juzgado, “para ir despachando los cambios de señalamientos de los edificios antiguos al nuevo”. El juez decano: “La mudanza será un sacrificio para todos, pero hay que asumirlo con ilusión” “El traslado va a suponer un sacrificio para todos, especialmente para abogados, procuradores y graduados sociales, que van a tener que ir de una sede a otra, incluso, con señalamientos el mismo día”. El juez decano de Vigo, Germán Serrano, es consciente que, con la cada vez más cercana mudanza a la Ciudad de la Justicia, se enfrenten a varios meses frenéticos. Pero hace hincapié en que este trascendental cambio, pasar de los viejos edificios de la calle Lalín a la torre de Pizarro, redundará en beneficio de la Administración de Justicia y de los ciudadanos. “Todo cambio en general cuesta, pero debemos asumirlo con ilusión porque debe servir para mejorar el servicio público de la justicia”, valora. “El objetivo primordial es que se minimicen al máximo las suspensiones por motivo del traslado”, afirma el decano de los magistrados, remarcando que se adoptarán medidas para evitar aplazamientos de juicios y de otro tipo de diligencias. “El objetivo es suspensiones 0”, insiste. Pero, si ocurre alguna incidencia, “lo más importante es salvaguardar el derecho constitucional de acceso al proceso, de manera que, como mal menor, se suspenda el acto procesal correspondiente y se señale otro día”. Conocimiento De forma general, y ante el escenario que se presenta para los próximos meses, agrega, “debemos de estar muy atentos para que cualquier incidencia que afecte a la dignidad del ejercicio de la función judicial o a la buena marcha del servicio inmediatamente se ponga en conocimiento de la Sala de Gobierno del TSXG y de la administración prestacional, es decir, de la Xunta, para que se resuelva de la forma más inmediata y adecuada posible”.