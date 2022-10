¡Vaya montaje hoy en el colegio Apóstol Santiago con la celebración de su 150 aniversario! Me sopló ayer en qué va a consistir José Luis Barreiro, delegado de la ONG Entreculturas, pero a mí lo que me interesa y apena como exalumno es que en breve se marchen los seis últimos jesuitas que quedaban, todos con más de 80 tacos y ya no en activo. Se fue hace poco Fernando Muguruza, un tipo sabio que llevó la Escuela de Padres, el padre Vidal, que anda muy deteriorado en la Enfermería de los jesuitas en Salamanca; murió el padre Eugenio Ogando, botánico y fotógrafo, pero es que ahora le toca marcharse a nuestro querido Bailón, Vigués Distinguido; a Fernando Combarros, que es el párroco; a Benito Santos, cura obrero de larga huella;al mindoniense Manuel Mazón, que fue profesor en la Universidad de Comillas y dejó en Latinoamérica el poso de su saber filosófico; a Manuel Cabada, también filósofo conocido por sus trabajos sobre autores como Gustav Siewerth y Ludwig Feuerbach; a Ignacio Fernández, uno de los fundadores de la ONG Entreculturas... En fin, que son todos de una generación brillante de jesuitas, de cuando la compañía gozaba de muchas vocaciones y todo un esplendor cultural renovador. Y, tras hacer historia, se van de Vigo a sus cuarteles de invierno. ¡Qué pena!

¡Pardiez, Maribel, 35 años ya de tu Escuela Teatral Vagalume! ¡Querida Maribel González, artistaza, maestra, Señora de las Tablas! Hace 35 años que te conozco, hace 35 que escribo de tu artística valía, y ahora me entero y no por ti de que celebras el 35 aniversario de la fundación de tu Escuela de Teatro Vagalume! ¿Porque no me llamaste, traidora, para celebrarlo con este Altos de Torona Brut Nature del también maestro pero vitivinícola Horacio que voy a descorchar ahora? Sé que ahora abres la matrícula del curso 2022-23 (tfno. 658 903 652), pero es que yo ya escribí de ti en aquel 1987 en que fundaste tu escuela, ya conté tu experiencia desde los años 70 con la fundación en Madrid del CIT (Centro de Investigaciones Teatrales) o tu participación en esos años tremendamente revulsivos en grupos como el Gallo Vallecano, antes de volver a tu Vigo natal. No hay aquí espacio para contar la agitada labor de enseñanza y montajes teatrales que desarrollaste en los creativos años 80 vigueses, con espectáculos en las calles de contratación institucional. Claro, tienes un largo bagaje como docente en la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid), en el Teatro Escuela Municipal de Albacete o en la de Cangas de Morrazo. Tuviste tiempo de altura y algunos de más bajo tono porque esa es la vida del teatro, pero ahí estás. Y abres matrícula.