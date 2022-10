El CDTI da por “cancelada” ya la mesa de la ciencia pesquera y lo atribuye a la “agenda”

El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) es un organismo dependiente del Ministerio de Ciencia. Fue en su calendario de eventos, como entidad organizadora, donde puso fecha a la mesa de la ciencia pesquera, una cita con la que el Gobierno ha buscado compensar a Vigo tras la decisión de no trasladar a la ciudad la sede del Instituto Español de Oceanografía (IEO), primero, y de asignar a otras comunidades autónomas sus tres áreas de investigación. Un simposio fechado para el 28 de octubre, como desveló FARO, pero que fue retirado de la web este jueves. Ayer, fuentes oficiales del CDTI fueron rotundas: “Las noticias que tenemos es que ha sido cancelado”. De la mesa de la ciencia pesquera, que en teoría tiene entidad interministerial y con relevancia “internacional”, nadie sabía nada en la comunidad científica, socioeconómica, institucional o política hasta que este periódico reveló la fecha y su duración, de apenas cuatro horas, y pese a que solo faltaban dos semanas para su celebración. Ahora no tiene fecha.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Galicia apuntaron ayer que el evento no fue cancelado, sino pospuesto, y que fue retirado del calendario oficial por una cuestión de agenda. Indicaron asimismo que contaría con la asistencia de expertos internacionales, aunque ni en el Intecmar (Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia) o el Cetmar (Centro Tecnológico del Mar) tenían noticias de esta reunión. El Ministerio de Ciencia había avanzado que se celebraría en octubre, sin detalles de su contenido, pero, a la vista de los plazos y de que no se han citado a los principales investigadores marítimos gallegos, deberá esperar. Tampoco había noticias de esta mesa de la ciencia pesquera en el sector industrial, como la cooperativa de armadores (ARVI) o la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP).

“Supondrá una experiencia pionera de transferencia de conocimiento y busca que la ciencia y el sector productivo trabajen conjuntamente por el bienestar y el progreso de la ciudadanía”, decía el ministerio, en un comunicado oficial, la pasada primavera. Objetivos a cumplir en horario de 10 a 14 –el formato de la mesa, cuando se celebre, será igualmente de cuatro horas– y en la sede viguesa del IEO.