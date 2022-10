Muy cerca de la Ciudad de la Justicia de Vigo, en el barrio de Ribadavia, varios perros y gatos conviven encerrados con kilos de basura en la vivienda de una nonagenaria con aparente síndrome de Diógenes. La Policía Local fue alertada por una joven, Patricia Feros, cuyo gato fue capturado por la mujer este martes y que finalmente consiguió recuperar dos días después. Patricia cuida cuatro colonias de gatos en Vigo, a los que alimenta, desparasita, esteriliza y lleva al veterinario cuando lo necesitan, además de protegerlos para evitar que acaben envenenados por algún desaprensivo.

En una de estas colonias, una gata parió una camada hace cinco meses. Uno de los cachorros, el protagonista de esta historia con, por ahora, un final agridulce, era Nené, al que la joven decidió adoptar en cuanto pudo separarlo de la madre: “Es muy mimoso, muy cariñoso y dependiente; no podría estar en la calle”, explica.

Pues bien, este martes decidió enseñárselo a una amiga con tan mala suerte de que el transportín en el que viajaba se abrió; el gato salió y, asustado por la presencia de un perro, escapó saltando un pequeño muro. Al otro lado se encontraba la anciana, quien rápidamente lo cogió. “Le pedí que me lo devolviera y se negó”, relata Patricia, aún angustiada por la experiencia.

La nonagenaria se fue y, con la esperanza de que el gato se hubiera zafado de sus brazos, la joven estuvo buscándolo y llamándolo durante horas, hasta bien entrada la noche. “Si hubiera estado perdido, habría aparecido en cuanto lo llamase”, apunta.

Una vecina le contó que la mujer tenía una vivienda en el barrio, donde mantenía encerrados a varios perros y gatos, y hasta allí se encaminó Patricia. La casa desprende un olor insoportable y en ella sobreviven varios perros y gatos encerrados en jaulas, en muy malas condiciones y rodeados de basura.

Los aullidos y lamentos de los animales son constantes, y los vecinos –conocedores de la situación porque con frecuencia ven llegar a la mujer con canes y felinos, algunos de los cuales ya se han encontrado muertos– cuentan que hace un año Medio Ambiente le quitó los animales que en ese momento mantenía en la casa.

La joven recuperó a Nené este jueves. “Le rogué que me lo devolviera y que soltara a los animales que tenía encerrados. Me decía que estaban bien cuidados y alimentados pero no es cierto”, recuerda. Finalmente, presionada por los miembros de varias protectoras que se habían congregado frente a la “casa de los horrores”, la nonagenaria devolvió el gato.

Alertados por Patricia, en el lugar también hicieron acto de presencia dos agentes de la Policía Local, pasado el mediodía de ayer. La anciana les reconoció que tenía cinco perros y dos gatos en el interior, aunque les aseguró que estaban bien cuidados. Tampoco quería dejarles entrar en la vivienda, argumentando que no iban a ser capaces “ya que tenía numerosos enseres en el interior para evitar que entrasen okupas, por lo que había que escalar y acceder de costado”, relatan fuentes policiales.

Finalmente, la convencieron y, ya en el interior del inmueble, encontraron una gran acumulación de muebles y ropa “que llegaban hasta el techo”. En la primera habitación vieron a uno de los canes, al que no pudieron llegar debido al paso tan estrecho, y en el patio trasero también descubrieron varias perreras, “dos vacías y una tercera con otro perro de talla media”, apuntan.