El renacer de una “joya” de Jenaro de la Fuente en pleno centro de Vigo

Llama la atención por su elegancia, pero, desgraciadamente, también por su estado de abandono en pleno centro de Vigo, con la maleza saludando desde el balcón, cristales rotos o puertas pintarrajeadas que actúan como paneles informativos de espectáculos que se celebrarán en la urbe. La Casa de Francisco Sitjá Coca, firmada por el afamado arquitecto Jenaro de la Fuente hace 136 otoños –en octubre de 1886–, actúa de máquina del tiempo en el cruce de las calles Marqués de Valladares y Velázquez Moreno. Contribuye a pensar en una época pasada el local comercial ubicado en un lateral, empapelado con anuncios de eventos y rezando por la llegada de inquilinos. Ahora, un proyecto pendiente del visto bueno de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural –de la Xunta– pretende darle una segunda oportunidad.

Promociones Urbanas Laxas, con sede en Eduardo Iglesias, es la promotora. Presentó a finales de junio de 2020 un plan para rehabilitar y ampliar el inmueble con la intención de destinar cinco plantas superiores a viviendas; la planta baja, a uso comercial; y el sótano, a aparcamientos. En total, cinco plantas y bajocubierta. La última planta habitable se recularía parcialmente con respecto a las fachadas y el chaflán, así como al lateral este del patio, creando un área de terraza. La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural no autorizó esta intervención. Así lo dicta en un informe de febrero de 2021. Determinó que la propuesta no resultaba compatible con la protección de los valores culturales del edificio y del entorno. El volumen de ampliación resultaba “excesivo” y no respetaba las condiciones impuestas por la normativa del PEEC (Plan Especial e Catálogo Complementario de Edificios, Conxuntos e Elementos a conservar en Vigo) en cuanto a alturas aparentes y composición general de huecos en consonancia con las plantas existentes.

El órgano autonómico señalaba que se propone un completo vaciamiento del edificio, “sin conservar ni rehabilitar ninguno de sus elementos interiores, tampoco los que ya habían sido explícitamente señalados en el pasado por la Comisión Territorial de Patrimonio Histórico de Pontevedra”. Añade que incluso en lo que afecta a las fachadas exteriores, que sí son conservadas, se realizan intervenciones que no respetan la composición original del edificio, como en la disposición de cinco huecos en la fachada de planta baja a la calle Marqués de Valladares frente a los tres originales que se deben restituir, la disposición de nuevos forjados con incidencia directa y perceptible en los huecos exteriores de planta baja y primera, y la eliminación de las carpinterías originales de los portales de acceso.

Fuentes de la promotora destacan que la intervención “se va a adaptar a todo lo que exige Patrimonio”. “Estamos redactando el proyecto y lo presentaremos ya. Perderemos una altura. En función de la demanda, habrá una o dos viviendas por planta”, indican antes de señalar que, en un inicio, el departamento autonómico había dado el OK al plan de reforma trazado por la antigua propiedad, pero “modificó los criterios”.

Historia

El libro Vigo. Arquitectura urbana, de Xaime Garrido y Xosé Ramón Iglesias, menciona que el proyecto de Jenaro de la Fuente “debió ser trazado como referencia de un bosquejo del afamado arquitecto catalán Josep Doménech i Estapá, autor de importantes obras en Barcelona, como el Palacio de Justicia o la Facultad de Medicina. Amigo de Francisco Sitjá, éste le había pedido un diseño aplicable a la construcción que pretendía levantar en Vigo. “Hubo que variar completamente el estudio de planta en función de aquellos datos y necesidades”, relata Jenaro de la Fuente en la memoria del proyecto.

La obra es un ejemplo de la arquitectura ecléctica, excepto el original mirador en la esquina y la cornisa. El edificio se mantiene ahora como fue proyectado y ejecutado, aunque fue modificado en la planta baja de la calle Marqués de Valladares por la actividad comercial.