Una vez más, y van doce este año, el megacrucero británico Ventura animó la jornada portuaria de ayer acercando a la ciudad una nueva expedición compuesta esta vez por 2.463 pasajeros y 1.123 tripulantes, según cifras facilitadas por la consignataria Pérez y Cía. El Ventura, al que todavía le queda una visita para completar su programación de este año en Vigo, arribó proveniente de Santander en crucero de diez noches con inicio y final en Southampton, en el que también pasa por Lisboa, Leixoes y Cherburgo. El gran buque de la naviera P&O dirá adiós a la ciudad por esta temporada el próximo día 27.

Por otra parte, el buen tiempo ha animado a los mandos del crucero de expedición Hanseatic Nature a hacer a mediodía de hoy un fondeo no programado de seis horas en las illas Cíes, para que los 203 expedicionarios alemanes que viajan a bordo puedan visitar el archipiélago acompañados por once guías del Parque Nacional das Illas Atlánticas, según informa la consignataria Incargo Galicia. Entre los 168 tripulantes de esta embarcación de 15.651 toneladas brutas y 139 metros de eslora que nos visitó por primera vez en mayo pasado, figura un equipo de expertos que ilustran al pasaje sobre los aspectos naturales y geográficos que ofrece cada lugar que visitan. El Hanseatic Nature llega a Vigo en crucero de once noches entre Hamburgo y Leixoes, con escalas en los pequeños puertos franceses de Honfleur, Saint Malo y La Rochelle, así como Bilbao, Gijón y A Coruña. Tras la escala, la moderna embarcación inaugurada en 2019, tiene previsto zarpar con rumbo a Leixões, donde rendirá viaje y cuyo pasaje regresará a Alemania en avión desde el cercano aeropuerto de Oporto. Este año las islas Cíes han batido su récord de visitas de cruceros con cuatro fondeos, que pudieron ser siete de no haber sido cancelados otros tres por mal tiempo. De cara a 2023, de momento hay confirmadas otras cinco visitas.