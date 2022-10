Mi verano literario acabó leyendo al vigués Chiño Barral su Cruzados polo camiño y mi otoño comienza con la lectura del verinés Xoán Carlos Caneiro y su espléndido Paraíso, que me tiene encantado, admirado y agradecido a Ézaro Edicións por haberlo publicado. ¿Para qué voy a mentir? Apenas lee uno novela, más pendiente del ensayo de aquí y de allá, de la historia de la República o de la prostitución, del lenguaje de la moda o los encantamientos del nacionalismo… y eso ya ocupa el tiempo disponible, sobre todo si tienes que ojear varios periódicos cada día y alternar en alguna barra de algún bar de Vigo o naciones inmediatas. Por azar estoy leyendo ese Paraíso de Caneiro, profesor en la Universidad de Vigo ente otras variantes educativas, y no me extraña que sea el único escritor que ha ganado todos los premios relevantes de la literatura gallega, en poesía, novela y periodismo. Es que a mí me parece fascinante su historia de Ébora, literatura superior y mágica la de ese pueblo extraviado de toda topografía en el que inventa un florido tropel de personajes. Llevo casi cien páginas… a ver cómo acabo.

Tras un final de verano con Barral y su Cruzados polo Camiño Dije que acabé el verano con el vigués José G. Barral, “Chiño”, pero no con él tomando un chiriguai sino rematando las últimas páginas de su Cruzados polo Camiño allá en un chiringuito ante la playa gaditana de La Barrosa. A Chiño le debe dar oxígeno su retiro campestre ahí por el Baredo baionés porque se ha montado un thriller por la gracia de Dios con el Camino de Santiago que bien merecería que lo comprase alguna plataforma para una serie televisiva. Recorrí a gusto y en suspense ese camino lleno de arte detrás de quienes profanaban sus iglesias preparando un atentado al Papa en su visita a Galicia. Chiño, quédate en Baredo que le van bien esos aires a tu celo creativo. Y los 50 libros de Agoeiro Tengo ahora como asignaturas otoñales pendientes tres libros de vigueses: el de poesía de Emilio Alonso (al que tenemos viviendo en Lanzarote) La mitad de mi rostro, la primera novela de Santi Ferragud –Todo chega desde o mar– y la última de mi colega Manuel Orío, que ha descargado casi 700 páginas en Ocho perros. Antes de eso felicito a otro vigués, Jorge Alonso, por su editorial Agoeiro, que con solo dos años de vida lleva editados más de 50 libros. No me preguntéis cómo diantres lo hace. Hace varias semanas entregó en Madrid sus premios nacionales de poesía, para lo que le acompañó nuestro querido exeditor Severino Cardeñoso, pero poco antes presentaba en Vigo dos libros de homilías de Escrivá de Balaguer en gallego, junto Aparici, vicario del Opus Dei, Marieta Quesada y el obispo Luis Quinteiro. Ten o formiguillo no corpo o noso Alonso.