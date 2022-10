Tres años de prisión para Domínguez por una agresión y daños en el depósito municipal

El carrusel de detenciones que vivió en poco más de dos semanas el exboxeador vigués Roberto Domíguez empieza a transformarse en condenas. Ayer se dirimieron en el Juzgado de lo Penal 2 de Vigo dos de estas causas: su huida de la Policía Local hacia el mar e el incidente en el depósito municipal de vehículos.

Fue este último caso el que sumó la pena más alta, tres años y un día de prisión por un delito de atentado a la autoridad. Los hechos, que fueron reconocidos por el acusado al rubricar un acuerdo de conformidad por lo que le fue rebajada la pena –inicialmente la Fiscalía pedía 4 años para él– se remontan al pasado 3 de mayo. Domínguez, de 52 años en la actualidad, se presentó en el depósito municipal con la intención de recuperar el vehículo que le habían incautado el día de su fuga a O Vao.

Pero el coche no está a su nombre, pertenece a una pareja del expúgil que falleció, por lo que, al no ser el dueño del mismo, no permitieron que se lo llevase. Lo intentó por la mañana y volvió por la tarde. Según las diligencias policiales, se coló en las instalaciones, llegó a arrancar el coche, intentó arrollar a algunos agentes y tuvo que ser bloqueado por dos grúas. Junto al delito de atentado, también ha sido condenado, en este procedimiento, por un delito de daños a una pena de multa de 450 euros, así como un indemnización de 342 euros.

Tras esta primera vista, en la misma sala se celebró a continuación el juicio por los altercados en la playa de O Vao, donde llegó a estar horas metido en el mar para evitar su arresto por parte de la policía.

Tal y como se recoge en el escrito de la Fiscalía, que también reconoció, el pasado 29 de abril acudió al domicilio de su ex pareja, sito en San Miguel de Oia, reclamando poder ver a su hija en común. Bajo amenazas tanto a los agentes como a su ex pareja, la policía iba a proceder a su detención cuando emprendió la huida a la carrera hacia Saiáns, San Miguel de Oia y Canido, siendo localizado en la Playa del Vao. Tras meterse en el mar, se entregó tiempo después y fue trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro.

Roberto Domínguez se encuentra cumpliendo condena por otras causas, concretamente cuenta con dos condenas anteriores: multa de 180 euros y una orden de alejamiento por un delito de amenazas y seis meses de prisión otro delito de amenazas, en este caso a su exmujer.