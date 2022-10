El obispado acepta San Francisco Javier a la espera de reunirse con los jesuitas el sábado

Lo anunciaba hace una semana el padre Antonio José España Sánchez, provincial de la Compañía de Jesús en nuestro país, y finalmente lo certificó ayer la Diócesis de Tui-Vigo con un comunicado que deja entrever el futuro de San Francisco Javier... No cerrará en julio de 2023, como todo parecía indicar. El obispado ha aceptado hacerse cargo de la iglesia, que acumula más de medio siglo de tradición religiosa y ha sido defendida a capa y espada por el humilde barrio de Teis. Tras enviar este lunes unas 2.500 firmas a Madrid, precisamente para reclamar que no se clausure su lugar de culto, este martes llegaba al despacho del obispo Luis Quinteiro Fiuza una carta del líder de los jesuitas en la que se comunicaba “la posibilidad de que la parroquia continúe con sus actividades bajo la atención directa de algún sacerdote diocesano”. Así será. A falta de que se selle por escrito el convenio y conocer todos sus detalles –como cuánto tiempo durará esta cesión, el reparto de los costes económicos o el cura que tomará las riendas del templo el próximo verano– esta parroquia no se cierra.