Sí, sí, ya sabemos que la muerte es parte de la vida, que nos iguala a todos y que estamos sobradamente avisados pero hay algunos que se van y dejan tanta huella que quienes fueron sus amigos pugnan porque se sepa públicamente. Eso le pasa a Andrés Gradín, que falleció con 78 años el día 6 y podéis haber conocido en el mundo deportivo de su época y después en el sector de la pesca y alimentación. Gradín fue un vigués por los cuatro costados, del Arenal y los Maristas, buen alumno pero mejor con el balón. Sus inicios fueron en el Peñasco, cuando su campo era el actual ayuntamiento vigués. Más tarde, Selección Gallega, el Gran Peña... Muy amigo de Zunzunegui y Quique Costas del Celta de Vigo, que en el mismo año se enrolaron en el Real Madrid y Barcelona y Gradín tuvo la oportunidad de fichar por el Sporting de Gijón, llevando el nombre de Vigo por buena parte de la geografía nacional después: Gimnàstica de Torrelavega donde le apodaban “El Tigre”, Calvo Sotelo de Puertollano, Xerez de la Frontera, Ourense y Osasuna, donde finaliza su carrera deportiva a causa de una grave lesión. Tras su paso por el fútbol, ocupó cargos directivos en empresas de alimentación y pesca en Vigo a nivel nacional e internacional. Estos últimos años residió en Moaña, y no se le olvida.

Y Secundino Rodríguez, un ser especial para los de Fenosa

Y gente de esa familia Fenosa, colectivo de antiguos trabajadores que no pierden el contacto ya jubilados tras haber convivido tantos años en la empresa, me hablan de Secundino Rodríguez Sierra, “Nito”,que falleció este fin de semana, dos días después de Gradín. Quienes le conocieron en la vida laboral afirman que fue en vida un excelente luchador por los derechos de todos los compañeros de Fenosa, gran emprendedor en cuestiones de deporte y otros, cofundador de la asociación de Fútbol de Veteranos de Vigo, un ser incansable y generador de encuentros entre la gente que tanto organizaba competiciones de llave como llevaba allí donde se juntaban su guitarra o su gaita, siendo también cofundador de Os Kilovatios, grupo de gaiteros nutridos por compañeros de Fenosa. Como no tenía fin, era organizador de las comidas de la fiesta de la Patrona de Fenosa, también de las comidas anuales llamadas de A Lamprea y un líder en todo lo que tocaba que también ayudaba a equipos de fútbol infantil. Como Andrés Gradín, había estudiado en los Marístas de Vigo aunque diez años más tarde ya que se fue con 68 y desde muy joven empezó a trabajar en Fenosa. Quede aquí contsncia del reconocimiento que ambos dejan entre quienes dejan.