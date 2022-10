Vigo sigue esperando la confirmación del desembarco de Ikea en la ciudad. Ya son muchos, los años que el gigante sueco lleva haciéndose de rogar y aunque parece que el proyecto se podría materializar en 2023, de momento a los vigueses no les ha quedado otra que peregrinar a Oporto, a Coruña o a Braga para decorar y amueblar sus casas a un precio low cost.

Zona Franca aguarda la autorización de la Xunta para disponer de la totalidad de terrenos del Parque Tecnológico y Logístico (PTL) de Valladares que desbloquearía el arrendamiento a Ikea en el mismo. De momento, la firma de muebles ponía hace dos años una primera pica en el polígono industrial vigués, aunque como parte de su modelo de expansión de venta online que la compañía inició hace escasamente cinco años.

Evolución de la 'ecommerce' de Ikea

Y es que, el comercio electrónico entró en el modelo de negocio de Ikea de manera tardía. La multinacional sueca del mueble low cost comenzó a extender su venta por Internet en España en 2015, una implementación de menos a más que arrancó con la apertura de un solo punto especial de entrega que inauguraba en Navarra. De esa manera, comenzaba a vender en esta comunidad autónoma, donde no operaba, y de paso, extendía la venta online que empezaba a funcionar, solo a modo de prueba, en algunos puntos del país. Aquel año no existía un proceso completo virtual para comprar productos de Ikea en un 'ecommerce', solo se podían hacer encargos por la web.

Mos, primer 'Click & Collect' de Pontevedra

Fue en 2017 cuando el gigante sueco se estrenó realmente con los pedidos en línea a través de un modelo de ventas que ha ido añadiendo elementos a su estructura para hacer más asequible y ventajosa la compra al cliente. A los pedidos que llegaban directamente al hogar, se implementó el sistema 'Click & Collect', un modelo de compra que combina elementos de la 'ecommerce' y de la compra tradicional: el cliente hace su pedido y paga de forma online, y acude a recogerlo a un espaco físico, ya sea en los propios establecimientos de la marca, directamente desde su coche, o en una de las taquillas habilitadas para ello ('Lockers'); en alguno de los 20 puntos de recogida que Ikea tiene repartidos por todo el país; o en alguna de las empresas colaboradoras que forman parte de la red de recogida para envíos online, muchas de ellas, situadas estratégicamente en aquellos lugares donde el comercio físico de la marca no está presente. Este sistema llegó a Galicia en 2018 con puntos en Mos, en Ourense y en Lugo. Los precios de los envíos a estas estaciones Ikea ascendían a un mínimo de 29 euros.

Shenker, en Valladares, punto de recogida de Vigo

Cuatro años después, esos puntos de recogida en Galicia han cambiado. No solo por las nuevas ubicaciones que se han sumado a la red nacional y a la ampliación de horarios, sino por otras formas que se han implementado a la hora recibir los pedidos con costes en gastos de envío mucho más asequibles. Más de medio centenar de locales completan esa estructura de colaboradores que en Vigo abría su servicio para las entregas de los productos de Ikea en la empresa de suministro y logística Shenker, situada en el Parque tecnológico de Valladares, que cuenta con esta actividad vinculada a la firma sueca desde hace unos dos años, con un horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas. Es el único punto con ese servicio en la provincia de Pontevedra, al que se suman para esa red gallega las oficinas de Caredu Express en Ferrol, de GLS en Ourense y en Santiago y de S.I.G. & Hijos, S.L. en Lugo que facilita que los clientes gallegos puedan hacer sus compras en Ikea sin necesidad de viajar a Portugal o A Coruña.

Ikea marca unas dimensiones para este tipo de pedidos, sin límite de peso ni de coste, que no puede sobrepasar la capacidad de un carro como los que usan los clientes en las tiendas de Ikea para llenarlo con productos de las estanterías. Además de accesorios, también contempla la compra de pequeños muebles como estanterías o escritorios.

Envíos a 1 euro por Correos y a 3 euros a tu casa

Uno de los grandes avances de la estrategia de comercio electrónico de la compañía sueca es el acuerdo que alcanzó con Correos para apuntalar el servicio de paquetería, que abarca accesorios del hogar comprados a través de la web. Ikea llega por tanto a cualquier punto de la península Ibérica, gracias a las 3.200 oficinas repartidas por todo el país, y lo hace en un plazo de entre tres y cinco días laborables.

Si el pedido supera en su totalidad los 25kg, dejaría de ser considerado como entrega por paquetería. En estas condiciones también se pueden completar envíos al hogar del cliente, aunque el coste, en este caso ascendería a 3 euros

Pero lo mejor es el precio: por 1 euro, el consumidor puede adquirir pedidos cuyo peso no exceda los 25 kilogramos. Además, todos los artículos han de caber en una bolsa azul de IKEA y las medidas de los artículos no pueden superar los 78,5 cm x 55cm x 39cm. El peso máximo por artículo es de 10kg y el volumen del artículo no puede superar los 0,025m3 (25l). Si el pedido supera en su totalidad los 25kg, dejaría de ser considerado como entrega por paquetería. En estas condiciones también se pueden completar envíos al hogar del cliente, aunque el coste, en este caso, ascendería a 3 euros.

COSTES DE LOS ENVÍOS A DOMICILIO

Envío pedidos pequeños a la puerta de tu casa: 3 euros Productos como velas, menaje o textiles.

Peso máximo del pedido: 25 kg (la suma del peso de todos los productos contenidos).

(la suma del peso de todos los productos contenidos). Medidas máximas del embalaje de cada producto: 78,5 cm x 55 cm x 39 cm.

Sin límite de precio Envío pedidos medianos a la puerta de tu casa: 19 euros Productos como mesitas, cómodas o escritorios.

Peso máximo del pedido: 100 kg. (la suma del peso de todos los productos contenidos).

(la suma del peso de todos los productos contenidos). Peso máximo de cada producto: 25 kg.

Longitud máxima del embalaje de cada producto: 150 cm.

Podrás obtener la entrega en el interior de tu casa desde 29€ para determinados códigos postales

Sin límite de precio Envío pedidos grandes (- de 155 kilos): 29 euros Si el pedido pesa menos de 155 kg y el código postal del cliente está en esta lista, el pedido se entregará dentro de casa, en la estancia que uno elija por 29€. Sin límite de precio. Envío pedidos grandes (+ de 155 kilos): 39 euros/ 10% del importe total / 99 euros Si el pedido pesa más de 155Kg o el código postal no está en esta lista, el pedido se entregará dentro de casa, en la estancia que el cliente elija por 39 euros, si el gasto realizado es menor a 400 euros;

Los gastos de envío serán de un 10'% del coste total de la compra si el pedido está entre los 400 y los 990 euros;

Para importes superiores a 990 euros, el cliente pagará 99 euros de gastos de envío.



En el negocio online en España a cierre de 2021, Ikea alcanzó la cifra de facturación de 356 millones de euros, un crecimiento del 90% respecto a los 187 millones que facturó por esta vía en el anterior ejercicio, y que explica la mayor parte del incremento total de ventas de la compañía. Si entonces los pedidos en línea representaban el 12,9% de la facturación total, al finalizar el pasado año representaron el 22,7%, una curva que sigue en crecimiento en este 2022.