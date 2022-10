Quien nos diría que aquella niña que revoloteaba entre las piernas de Quinita Mur y Luis Lorenzo en aquella Papelería Comercial que les cerraron a la fuerza, hoy convertida en mujer, nos iba a dar la clave Camilo Nogueira en Vigo. Hablo de Gloria Lorenzo Mur. ¿Cuántas esculturas en piedra (no en madera) del escultor Camilo Nogueira Martínez (1904-1984) hay en Vigo? Ni su hijo lo sabía, pero ella presentó un Máster de Valoración, Gestión y Protección del Patrimonio Cultural, en la Universidad de Vigo; ella ha inventariado y catalogado sus obras escultóricas en las calles y jardines de Vigo y ella ha dictaminado para que dejéis de hacer apuestas. Son nada menos que 39 las que ha ido descubriendo poco a poco, sea en libros, preguntando a sus hijos María Teresa y Camilo en trabajo de campo... Increíblemente no estaba bien inventariado y, encima, atribuidas algunas de sus piezas a otros como el Caracol o el Cisne con niño en la Alameda. Otras obras no se tenían datos de su autor, por ejemplo, los Cisnes del Castro, las Jirafas, los angelotes del Paseo Alfonso... algunos se los atribuyen a Camilo Nogueira, y no son de él, son de Camilo Fernandez, “O Roxo”. ¡Y ahora Gloria está preparando un juego tipo “Memori”, para que jueguen abuelos, hijos, nietos, con fichas de este patrimonio! ¿Mola o no mola?

Un seminario de Marissa del Pozo sobre envejecimiento ¡Cuánto tiempo hacía que no veía a Marissa del Pozo, esa mujer siempre preocupada por el mas allá (o más acá) de la mente! La vi saliendo de un seminario en Afundación sobre envejecimiento y bienestar que empezó el pasado jueves y que ella imparte en sesiones quincenales a las 10 de la mañana, todo este año. O sea que podéis apuntaros porque son gratuitos y el siguiente es el día 20. Interesante porque nadie nos enseñó a envejecer y ahí Marissa trabaja con relajación para el estrés y enseña alimentación sana y ejercicio, aunque la parte emocional es la prioridad. “Sabemos que las emociones negativas nos enferman”, dice Marissa, y ella aplica su saber. Y la alegría de Mary Quintero Hablé con Mary Quintero, la eterna fotógrafa que en Vigo fichó con su cámara para la eternidad a generaciones de vigueses. ¡Cumple dentro de un mes 91 tacos! Jubilada y feliz, su inmensa colección de fotos, labrada desde 1947, la está musealizando el Museo de Pontevedra (en Vigo no, claro, no se enteran) y el próximo día 27 van a hacer una miniapertura no oficial con una pequeña muestra, “La inteligencia desde el estudio”, preludio de la gran exposición de fecha indefinida. Dice Mary Quintero que está que da gusto verla. A ella.