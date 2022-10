La modernización del casco histórico se salta Gamboa, con cinco construcciones en ruinas

Los carteles de “Se vende” son visibles desde que uno empieza su cuesta hasta que la acaba. Y viceversa. En la calle Gamboa, a muy escasos metros de la cotizada Praza de Compostela, la imagen dista mucho de lo que los turistas entienden por casco histórico. La modernización del centro urbano se detiene en este rincón vigués, símbolo de tradición (ahora entremezclada con los gritos que emanan de algunas tablas de madera reconvertidas en terrazas) mientras los vecinos lamentan el valor que le resta a la zona. Y cómo no... A sus propios negocios.

“Está todo mal. No nos hacen ni puñetero caso. Los ruidos que hay, el abandono total de todo. Ya llevan demasiado tiempo así”, comenta el dueño de uno de estos establecimientos. “Aquí hay una residencia de estudiantes, es un edificio maravilloso, pero imagínate los padres que vienen con los alumnos. Ven todo esto y al principio se asustan”, resalta asimismo otro propietario.

Los dos, que prefieren permanecer en el anonimato ante posibles represalias por parte de quienes regentan distintos locales de copas de la calle, explican que el incómodo ambiente que acoge la avenida cada día –sobre todo por las tardes y que no falla los fines de semana– hace que nadie se atreva a invertir en el lugar, comprando y reformando las edificaciones abandonadas.

El mal estado de los inmuebles es más que obvio desde fuera, pero fuentes municipales corroboran lo que es evidente: el más problemático es el número 14, galardonado con una declaración de ruina y sobre el que existe una orden de derribo. “Parece que existe un problema para identificar y contactar con los propietarios”, señalan, subrayando que el Concello debió tapiar los accesos “para evitar problemas”.

No es una construcción singular, el caso del 16 es muy parecido. Si bien existe una persona identificada como titular, el mismo solo dice tener un porcentaje minúsculo de la propiedad y no se responsabiliza de su mantenimiento. También con diversas órdenes de ejecución y declaración de ruina, se encuentra al lado del 18, que por su parte acumula expedientes de disciplina por llevarse a cabo en su interior obras no autorizadas en la licencia.

Estos dos últimos, presentaron en su momento un proyecto conjunto al que se le dio licencia (fue en 2012) y que podría ser ejecutado. Además se presentó una consulta urbanística para la rehabilitación conjunta de los tres inmuebles en 2019, que fue respondida desde el Ayuntamiento. Pese a ello, jamás se presentó nueva documentación para llevar a cabo dichas labores. “Parece subyacente un problema de propiedad”, apuntan al respecto las antedichas fuentes municipales.

“Debería presionarse”

Por otro lado, los números 8 y 6 de Gamboa también se encuentran “en mal estado”. El primero, indica el Concello, tiene varias órdenes de ejecución de obras de urbanismo. En 2021 ambos cambiaron de titular y han presentado consulta urbanística para ver las condiciones de intervención de la actuación conjunta. Se les informó y están a la espera de que presenten un proyecto.

“El Ayuntamiento debería presionar un poco para que la gente que no los quiere vender al menos los tenga decentes. La fachada, lo que es la imagen de cara al público”, dice un vecino de la zona. “Es una calle muy concurrente, está al lado de la Plaza de Compostela. Por aquí pasea muchísima gente. Ahora hay barcos de turistas que suben por esta calle, se mueven por aquí, y ven esto que está dando una imagen muy mala para Vigo”, afirma otro. Ambos coinciden en lo mismo: “Aparte de estas ruinas, la movida que hay no favorece. Mucha gente bebe por la calle, fuma porros… Y la policía no está encima”.