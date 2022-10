El cliente “indiscreto” anda suelto en la ciudad

Entran en el establecimiento comercial como un cliente cualquiera, ojean los productos o directamente se dirigen al personal para interesarse por algunos artículos concretos o los servicios disponibles en la empresa. Sin embargo, detrás de esa apariencia de “inocente” comprador se esconde un cliente “indiscreto” que está tomando nota al detalle, tanto de la calidad de la atención como de la eficacia y la competitividad del trabajador que le haya tocado evaluar.

Se trata de una de las técnicas más utilizadas por las empresas a nivel nacional para analizar y medir la calidad en la atención al cliente a nivel interno, pero también para auditar a la competencia, y en la ciudad de Vigo es una práctica muy frecuente por parte de las compañías. Sin ir más lejos, hace escasas semanas podía encontrarse la siguiente oferta de trabajo en un portal digital de empleo: “Buscamos personas interesadas en colaborar con nosotros como ‘clientes misteriosos’ visitando diferentes establecimientos, para evaluar la atención al cliente y la calidad del servicio. Requisitos mínimos: Bachillerato o ciclo formativos de grado superior, coche, ordenador y conexión a internet. Vigo (Pontevedra). Urgente”.

Dependiendo de la empresa contratante, la información que te piden conseguir varía

Fue precisamente así, encontrando en internet una oferta similar, como Lucía (nombre ficticio para preservar la identidad de la clienta misteriosa) descubrió este curioso trabajo que consistía en visitar establecimientos comerciales de la ciudad olívica haciéndose pasar por una compradora ficticia para evaluar a sus trabajadores y obtener información sobre el servicio de atención o de los productos que la marca ofrece en el momento de su visita.

“Cuando vi la oferta en un anuncio me llamó mucho la atención y decidí anotarme. Estuve actuando como clienta misteriosa durante un año y medio y, dependiendo de la empresa contratante, la información que te piden conseguir varía de una a otra. Habitualmente, suelen informarte previamente del sitio que vas a ir a visitar y qué es lo que tienes que evaluar, entonces tú aceptas la oferta o no. Normalmente, lo que demandan es evaluar a algún trabajador en concreto o si la plantilla está ofreciendo los productos que establece la marca. El objetivo claramente es disponer de información sobre la plantilla y saber si se están siguiendo las normas de la compañía”, explica esta residente en la ciudad.

En el caso de Manuel (nombre ficticio), este vigués empezó a actuar de cliente “misterioso” porque estaba sin trabajo y conocía a varias personas que se dedicaban a ello y se sacaban un dinero extra. Según apunta Manuel, “el procedimiento es sencillo: contactan conmigo para saber si estoy disponible en un período de tiempo determinado y si lo estoy me informan de las condiciones, del tiempo que tendría que invertir, el trabajo a realizar, la localización y la remuneración. Si acepto, me envían formularios con las preguntas que tengo que responder tras la visita o varios días después, en caso de que haya que realizar un seguimiento en el mismo local”.

El objetivo principal es comprobar si la atención es correcta o si hay competencia desleal

Desde firmas del sector de la moda, del motor, de alimentación, de belleza y cosmética... Son numerosas las empresas locales las que optan por contratar a los compradores ficticios para efectuar la evaluación de su plantilla y de la calidad del servicio.

En este sentido, Manuel señala que “el objetivo principal es comprobar si la atención es correcta, también si el uso de las herramientas, por ejemplo tablets, proyectores, entre otros, que las empresas proporcionan a los empleados es el adecuado y si la plantilla cumple con las condiciones que indican la empresa, sin hacer competencia desleal o tratando de adjudicarse como propios descuentos que ofrecen las diferentes compañías”.

Así actúan ante el vendedor

Tras nueve meses de experiencia como cliente “indiscreto”, Manuel comenta que “la labor es fingir ser un comprador y lo más importante, aunque parezca una tontería, es hacerte el personaje y añadir al discurso frases o situaciones creíbles, porque si no haces las acciones típicas de un comprador, tienes muchas posibilidades de que te pillen”.

En este sentido, este vigués recuerda que “la primera vez que tuve que actuar como cliente ‘misterioso’ yo creo que se dieron cuenta desde el principio y me tuvieron muchísimo tiempo dándome una explicación perfecta del producto”. Entre otras anécdotas, Manuel también hace referencia a la ocasión en la que tuvo que ir a un concesionario a testar una moto y disfrutó el que más, ya que reconoce que “es algo que me encanta y tuve la oportunidad de hacerlo gratis”.

Es un trabajo para compatibilizar con otros, al mes puedes ganar entre 50 o 100 euros

Aunque la mayor parte de las visitas las suele realizar en la ciudad de Vigo y su comarca, su rango de actuación no solo se ciñe a la ciudad olívica, ya que, según indica, “tengo hecho visitas a establecimientos comerciales repartidos por toda la provincia de Pontevedra”.

Al igual que Manuel, Lucía hace hincapié en la importancia de “meterse dentro del papel” en función de la empresa o del local comercial que tenga que visitar, puesto que, según afirma, “hay que actuar muy bien para que resulte creíble y no levantar sospechas. Una vez tuve que ir a un concesionario a solicitar información sobre un coche de alta gama y recuerdo que me vestí para la ocasión, con ropa de marca que pedí prestada a algún familiar y también modifiqué la forma de hablar para no desentonar”.

Dependiendo de las necesidades de la empresa contratante de los servicios del cliente “indiscreto” la remuneración varía según el proyecto, ya que en ocasiones puede incluir el importe de la visita más la consumición o compra del producto que requiera la auditoría, con el objetivo de testar todo el proceso. Lucía asegura que “es un trabajo para compatibilizar con otros, al mes puedes ganar entre 50 o 100 euros, pero a veces te regalan servicios. Más o menos tardas una hora y algo en hacer la visita y puedes sacar entre 12 y 17 euros por cada una”.