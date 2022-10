En el Día Mundial de la Salud Mental, la asociación Doa Saúde Mental leerá hoy un manifiesto en la Praza do Rei, a las 12 horas. Este año lo celebran bajo el lema “Dale like a la salud mental. Por el derecho a crecer en bienestar”. Además, en la Casa do Patín, en Bouzas, mantendrá abierta hasta el viernes una exposición retrospectiva sobre la cartelería en esta efeméride.