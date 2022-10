“Estamos a punto de llegar a un pacto con el obispado para que la iglesia siga”

Lo que empezó como una terrible noticia para cientos de vecinos del barrio de Teis terminará con un final feliz de lo más deseado. San Francisco Javier, la iglesia de los Jesuitas, no cerrará en julio de 2023 pese a que su comunidad abandone la ciudad olívica. Al menos así será si la Diócesis de Tui-Vigo se hace cargo de la misma. La Compañía de Jesús está dispuesta a cederles el espacio para el culto, gratis, pero será el Obispado quien tenga que encargarse de colocar un cura en el templo. Con la pelota en su tejado, habla Antonio José España.

–Vamos camino de los dos meses tras el anuncio del cierre de San Francisco Javier. ¿Por qué esta fórmula antes de intentar llegar a una solución para evitar la clausura?

–Llevamos años con el asunto y, como nos indicó el párroco hace tres o cuatro años, parecía razonable pensar en cerrarla por la concentración de parroquias, por el número de personas, por unir a los feligreses y renovar las comunidades. Pero, no hay problema en cambiar de parecer y, si la parroquia ve que puede seguir, buscamos otra solución que ayude a todos. Creo que ahí nos encontraremos siempre.

–¿Han mantenido conversaciones con el Obispado tras el anuncio de la clausura? ¿Cuándo?

–Sí, hace unos diez días.

–¿Qué han tratado en la charla?

–Precisamente, hacer comprender, como ha señalado usted en este periódico, que el número de jesuitas decrece y que nuestra presencia puede ser con comunidades de jesuitas o con obras jesuitas llevadas por laicos y laicas comprometidos con la misión. La Compañía no se va de Vigo porque seguirá el Colegio Apóstol Santiago, aunque sin comunidad de jesuitas.

–¿Se ha encontrado alguna solución para San Francisco Javier?

–Ahora mismo estamos a la espera de llegar a un acuerdo con el Obispado para que la parroquia utilice el templo del Colegio como hasta ahora y que un sacerdote diocesano pueda encargarse de ella. Y, por supuesto, que la parroquia siga.

–En caso de que haya una cesión del espacio a la Diócesis de Tui-Vigo: ¿Por cuánto tiempo?

–En caso de llegar a un acuerdo con la Diócesis, que es en lo que estamos, la cesión del templo del Colegio para el culto, será posible. En cuanto al tiempo, siempre es bueno que sea temporal, es decir, por un número determinado de años. Habrá que hablarlo específicamente.

–¿Quién será el que se hará cargo de los gastos de la iglesia (mantenimiento, limpieza, luz…)?

–Normalmente, los gastos de la parroquia son de la parroquia. Es decir, el consumo posible por el uso se habrá de ajustar razonablemente. Al ser cesión de uso en ciertas horas del día para el culto, no habrá cobro de alquiler o de renta.

–¿Cuándo se haría efectivo el traspaso? En caso de llegar, claro.

–Realmente, hay que esperar a dar los pasos formales con la Diócesis y, quizás, el plazo más plausible es en junio de 2023.

–¿Se sabe qué párroco se ocupará desde entonces del espacio?

–Como he comentado, la propuesta es que la Diócesis nos ayude poniendo a un sacerdote. Estamos en sus manos y a la espera del proceso más formal.

–Hay solución para San Francisco Javier, ¿pero qué pasará con la Iglesia de los Apóstoles?

–Ahora mismo, la Iglesia de los Apóstoles ha vuelto a ofrecer alguna misa. La edad de los jesuitas que celebran la eucaristía es alta. Por eso, llevamos años que nos cuesta suplirles cuando tienen otras ocupaciones o se ponen enfermos.

–¿Entiende la movilización vecinal que ha habido? Fruto de esta decisión son las más de 1.000 firmas que le han enviado.

–Hasta ahora he recibido algunas cartas sueltas. No me han llegado las más de 1.000 firmas. Entiendo la movilización y la contemplo como muestra de agradecimiento hacia los jesuitas por su labor durante tantos años y, a la vez, espero que también comprendan que en la Compañía y en la Iglesia diocesana hay menos sacerdotes. La movilización, que siento que haya herido sentimientos auténticos, puede ayudar a ver si en el medio y largo plazo la estructura parroquial puede mantenerse así o hay que buscar otras fórmulas. El cambio llegará irremediablemente y ojalá busquemos mejores soluciones.

–¿A dónde irán los seis jesuitas que quedan en Vigo ahora mismo?

–Ahora mismo, no está decidido. Los destinos suelen consolidarse a final de curso y después de la visita donde se les pregunta por ello.

–¿Por qué son tan importantes allá a donde vayan y no en Vigo?

–No es cuestión de mayor o menor importancia. Al final, cualquier decisión que implique seguir en un sitio y abandonar otro va a ser cuestionada. Los jesuitas de Vigo son ejemplares y son también mayores. Me gustaría que estuvieran en un sitio donde pudieran ser cuidados junto con otros jesuitas. En otros lugares ya hemos hecho lo mismo y lo tendremos que seguir haciendo.