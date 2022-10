“Non é normal que o Nadal empece a programarse en agosto pero que as becas municipales de comedor escolar se tramiten para decembro cando o curso comeza en setembro”. Con estas palabras ha querido responder el colectivo de padres y padres de alumnos, Foanpas, a las declaraciones vertidas desde el Concello sobre la habitualidad de que esta concesión se produzca en noviembre. “Non se pode normalizar unha disfunción. E tampouco se trata de crear unha alarma, e que hai una alarma. Hay case 1.300 familias que non poden levar os seus fillos o comedor porque non poden adiantar o prezo dos tres meses de comedor. Dende Benestar afirman que as becas non sairán ata decembro. Os centros tampouco poden desviar os seus fondos a esto”, argumentan desde Foanpas.

El colectivo es consciente de la subvención de 600.000 euros que reciben por parte del Ayuntamiento, pero recuerdan también que esa partida no es única para el comedor escolar. “Nos non somos unha empresa especializada. Con eses fondos tamén xestionamos a aula madruga dos centros, as extraescolares, os cursos de formación, o pago os nosos traballadores... Non se pode xogar coa amenaza de perder a subvención”, defiende su presidenta.