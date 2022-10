Acaba de entrar hace unos días en el club de los nonagenarios, podríamos decir que en perfecto estado de revista. ¡Felicidades Pepe Castro! El mes anterior a su nacimiento en 1932 había fracasado la sanjurjada contra la incipiente República y dos meses después se aprobaría el documento del Estatuto de Autonomía de Galicia. Aquel año en que tiró de él la señora de los partos, sonaba ya en la calle el pasodoble Ponteareas y moría su autor, Soutullo, mientras se construían allí los cines Colón y Salón Teatro. No imaginaban Antonio y Angelina cuando lo bautizaban hace 90 inviernos que aquel niño que deseaban que los sustituyera en su comercio textil iba a convertirse en el alcalde eterno de Ponteareas, entre 1968 y 2000, en que cedió el puesto por cosa sentencial y no por su gusto ni por los votos. Ni él mismo, que quería ser músico como su padre y como él director de la banda municipal, podía imaginarlo. Pero sí,; cuando se puso se puso y fue el alcalde de las mayorías absolutas, aguantó millas a pesar de que Pilar Domínguez, su mujer, le decía que descansara, que ya estaba bien y seguro que su hija Nava, ahora Directora Xeral de Turismo, también le decía: “Papá, córcholis, para que te va a dar un pronto”. Y él que no, ni de coña aupado por los votos, y así cumplió 64 años con Pilar, y tuvo 10 hijos y 27 nietos. Felicidades.

Los 90 también de Paco Tizón Noventa inviernos cumplió también mi tronko y amigo de muchos Paco Tizón, que ayer estuvo de santo por culpa de San Francisco. Paco no sale apenas de casa por una mala caída pero, hombre de muy diversas experiencias y cargos como el de concejal de Vigo, pasea su mente por las calles, atento siempre como empedernido lector a lo que pasa. Tizón es un filósofo sin título, que no ha dejado que esa concubina “dos vellos” que es la desilusión, haya entrado en su alma. Y nuestro García Teijeiro No sé si el querido Antonio García Teijeiro habrá podido parar la invasión de libros que sufría su casa o habrá tenido que abandonarla como un refugiado de la literatura okupa. Libros de poesía o de literatura infantil y juvenil en la que él mismo milita, pero también de todos lo posibles y, entre ellos, los que él mismo ha escrito, que llegan hasta el techo, junto a esa estantería en la que están sus premios, como el Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. A Antonio se le admira por sus libros y se le quiere porque es sabio en esto de crear afectos, y mañana le lleva el Club FARO y la editorial Elvira al salón de actos del museo MARCO para que presente su libro, Se falases de mín. Será a las 8, cuando Jacobo Buceta y Xabier Romero abran fuego.