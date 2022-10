Hoy mismo, mañana y pasado, un Vigués Distinguido tendrá en Salamanca sede parlamentaria: Carlos Mañas. Claro, este vigués, destacado por su lucha por la visibilización de la bipolaridad, hablará hoy en el auditorio San Juan Pablo II y mañana en esa Biblioteca Pública de Salamanca de la Casa de las Conchas. Hoy, sobre “La bipolaridad desde dentro: vivencia, adaptación y lucha” y mañana presentará su libro “Mi cabeza me hace trampas” con posterior charla-coloquio sobre “Vivir con la bipolaridad”, presentado por Teresa Sánchez, Decana de Piscología. Incluso participará en una jornada sobre salud mental el día 6. ¿Qué vamos a decir que no sepamos ya de Mañas? Docente en comunicación social, escritor ensayista; asesor de diferentes entidades relacionadas con la salud mental, protagonista del podcast titulado “Mi cabeza me hace trampas” , producido por el Grupo Prisa ... ¡Pero antes que eso, un tipo cordial. ¡Vaya maratón conferencial salmantino, Carlos!

El frankiCantabria de Raquel Nuestro Mañas llega hoy a Salamanca desde Vigo, y otra viguesa, Raquel Robledo, a la que hace mucho que no veo, saldrá de Vigo para Santander para preparar allí su nueva incursión ferial fuera de Galicia en el mundo expositivo de las franquicias. Se llamará FrankiCantabria, pero Raquel lleva ya tiempo en este mundo. Recuerdo que comenzó hace 21 años organizando en Vigo Frankiatlántico, el Salón de la Franquicia, y luego traslado dicho modelo a Bilbao con su evento Frankinorte, que lleva 10 ediciones; también lo trasladó a Palma de Mallorca, con FrankiBaleares, y ahora continua su expansión con FrankiCantabria, con sede en Santander. Carlos Mañas sale de Vigo para hablar de salud mental y la Robledo lo hace con salud comercial. Eventos que ofrecen un formato ágil a las empresas expositoras y a los emprendedores, empresarios. Y la luz de Din Matamoro Mañas a Salamanca, la Robledo a Santander y Din Matamoro a Santiago. Aún nos quedan 15 días para visitar en Santiago la exposición de Din, El peso de la luz, en la galería Trinta. Toda una propuesta sobre las diferentes intensidades que transmiten las capas de color que, como dice el pintor vigués, cocinero de la materia, para que vayamos, hay que tenerla cerca para disfrutarla, percibir el calor o frío que desprende, la huella invisible de su olor. ¿Cuánto tiempo hace que visité por vez primera la obra de Eduardo Din Matamoro Irago? Pues desde que empezó, a mediados de los 80, y desde entonces le admiré como persona pero también por su honestidad profesional y capacidad creativa.