El Sergas adjudica once de las 15 plazas médicas de difícil cobertura en la red de Atención Primaria

La Xunta de Galicia viene de adjudicar en el área sanitaria de Vigo once de las 15 plazas de profesionales facultativos de difícil cobertura en la red de Atención Primaria, dentro de la convocatoria gallega para cubrir por concurso de méritos dichos puestos. Se trata de un primer turno mediante el cual se han ocupado tres vacantes de carácter fijo en el centro de salud de Ponteareas, dos en Moaña y una en Redondela/Pazos de Borbén/Fornelos, en Valeixe/Crecente, Col, Val Miñor, O Rosal y O Porriño.

Los facultativos que ya han elegido destino accederán a sus nuevos puestos de trabajo a lo largo del próximo mes y, con su incorporación a la plantilla, se reforzarán las guardias de los Puntos de Atención Continuada (PAC).

Pese a que podría tildarse de “éxito” el volumen de vacantes ocupadas en el primer turno, lo cierto es que en el área sanitaria quedaron sin cubrirse cuatro plazas que se corresponden a los centros de salud de Moaña, Cangas, A Guarda y O Rosal, una realidad que para los sindicatos es “sintomática” de que las ofertadas no resultan “atractivas”. De hecho, en comparación con el resto de áreas sanitarias gallegas, Vigo es la segunda en la que más vacantes se han quedado sin ocupar y tan solo se ha visto superada por Lugo.

En previsión de que no todos estos puestos por concurso de méritos llegarían a ser adjudicados en la primera tanda, la Xunta ya contempla convocar un segundo proceso para la elección de las cuatro plazas restantes en el área viguesa. Cabe destacar que, a nivel autonómico, el Sergas logró dar cobertura a 91 de las 106 plazas disponibles.

Desde CIG-Saúde, el doctor Manuel González Moreira destacó que “no conxunto de Atención Primaria hai sitios especialmente difíciles de cubrir e nin sequera cando se ofrecen prazas fixas por un sistema de concurso somos capaces de cubrilas dunha primeira tanda. Isto demostra o que vimos reivindicando nos últimos anos, que as condicións de traballo non son as ideais, porque hai prazas que non son apetecibles nin sequera para persoas que poden acceder a un posto fixo no sistema... Hai que mellorar as condicións”.

Por su parte, desde el Sergas se puso en valor esta convocatoria indicando que se trata de un proceso “máis áxil, que permitirá incorporar facultativos de xeito urxente, estable e permanente aos hospitais, PAC e centros de saúde con maiores carencias de profesionais. De feito, cinco meses despois da súa publicación, os novos médicos xa poden acceder as súas prazas”.