No es la primera vez que, comiendo en As Cunchas, en Tomás Alonso 117, le oí a María Afonso manifestar públicamente su queja del estado del barrio, y de lo que ello les afecta a los comerciantes. Como sin unión no hay solución, el día 16 crearon la asociación de comerciantes “A Barxa de Buide”. Ahora solo les queda presionar como grupo para lograr las mejoras necesarias en el barrio.

De noche, saludando al sol Las noches de Vigo se están poniendo tortuosas, inesperadas. Hallábame yo en una mesa de un restaurante vigués con cuatro damas, aprovechando la ausencia de la mía. Cerraron las puertas con el último cliente y quedamos con la propietaria. Puestas unas birras, observo con sorpresa que una de ellas, reivindicando no sé qué terapia abdominal, empezó a hacer ejercicios en el suelo y saludos al sol; luego se le sumó otra reivindicando unos ejercicios diferentes, y más tarde una tercera que, aunque debía de tener las bisagras oxidadas, hacía los suyos semiagachada. Por pudor no publico fotos y yo huí a casa no fuera a ser que alguien me viera en tal tesitura con aquel elenco femenino. ¿Es que ahora se hace gimnasia por la noche? ¿Tan perversa se ha puesto? En la Madroa, al mejillón “Es molusco bivalvo y sorprendente,/ silvestre y por demás comunitario,/ jamás será un marisco solitario,/que siempre está en colonia con su gente”. Hablamos, como podéis suponer, del mejillón. Claro, es la IX fiesta gastronómica del mejillón de la Ría de Arousa 2022 y tendrá lugar este domingo hasta las 15 horas en las inmediaciones del parque forestal de Beade, al lado del futuro ecoparque de Vigo. Comenzará a las 11 de la mañana con la degustación gratuita de dicho molusco y la repartición de más de 2.000 raciones de mejillones para todos los vecinos, colaboradores y demás asistentes, amenizado todo ello por el grupo folk Os cuncheiros. Palabra de Manuel Iglesias, presidente de la asociación Amigos do Seixo en Beade, que es un tipo serio. Y comimos en La Aldeana Salimos del VI Foro Vivir más, Vivir mejor, dedicado a los derechos de los mayores. Era poco ante de comer y, pensando no en vivir más pero sí mejor, nos fuimos a comer a La Aldeana. Fui la primera vez con Berto Cela y convinimos que era el restaurante de moda en Vigo, y creo que mantiene tal título. Gloriosas las croquetas de chocos y las empanadillas con las que empezamos. Se le notan a los Manuel y Antonio David sus antecedentes hosteleros (¡desde Batalláns a Madrid!) y su paso por las cocinas de la monarquía, que siempre son más sabrosas que las republicanas.