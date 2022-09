“La sociedad ha perdido la pertenencia a lo colectivo”

La ciudad de Vigo acogió ayer por primera vez el Foro Internacional “Vivir más, vivir mejor”, organizado por HelpAge International España y Afundación con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra cada 1 de octubre. El catedrático de Sociología de la Universidad de Jaén Felipe Morente fue el responsable de inaugurar el programa de charlas con su conferencia “La nueva longevidad; Gerontes y Efebos: representaciones sociales de la vejez en las generaciones más jóvenes”, en la que profundizó sobre la transformación social.

–En su ponencia abordó las representaciones sociales de la vejez en las generaciones más jóvenes, ¿cuál es la importancia de cuidar el intercambio cultural entre generaciones?

–Si no hay una implicación por parte de la sociedad civil, reivindicando la presencia que tienen que tener las distintas generaciones y la defensa de sus intereses, ante la opinión social primero y, en segundo lugar, con su formalización en derecho, creo que fracasaremos. En una sociedad tan compleja como la actual, con tanta incertidumbre y que está desapareciendo tal y como la conocíamos, puesto que aquella seguridad que teníamos al seguir determinados itinerarios como que al estudiar lograríamos una posición o donde la cooperación comunitaria era básica, se está perdiendo, esto implica que no sepamos qué sociedad futura vamos a tener. En la actualidad, todo se está polarizando mucho, porque hay unos actores interesados en crear un clima de confrontación. Lo vemos en cuestiones como que se acuse a los mayores de suponer un mayor gasto social o de negar la posibilidad de emancipación de los jóvenes, cuando estos dependen de otras adversidades y no es cierto. Se crea un discurso interesado con fines perversos como el de pretender privatizar las pensiones, negar determinados derechos y una calidad de vida a las personas mayores, cuando en realidad ellos son agentes sociales, económicos y con capacidad de gasto, además de que pueden aportar un beneficio al interés común debido a su talante cooperador y a sus conocimientos.

–Se acusa así la brecha intergeneracional.

–Totalmente, y no solo con los posicionamientos polarizados, sino que estos se intentan justificar, se producen desencuentros y estos son aprovechados por los populismos, por los poderes económicos y las ideologías políticas interesadas como los totalitarismos y el parternalismo, por otra parte.

–Otra de las cuestiones en el centro de su intervención ha sido la nueva longevidad, ¿cómo ha evolucionado la vejez en los últimos tiempos?

–Actualmente existe otro concepto de envejecimiento muy diferente al de hace años. Hasta no hace mucho, el coro de las personas mayores era el que establecía los criterios de vida, porque conocían el método y tenían la experiencia. Hoy en día resulta paradójico que se pierda el valor del conocimiento experto, cuando los mayores son personas que tienen tiempo para hablar, para colaborar y ser generosas, mientras que los jóvenes se encuentran realmente perdidos. Tenemos una generación de gente joven muy formada y que, en realidad, se encuentran muy solos ante las contradicciones de la vida, tienen padres ausentes que deben trabajar para pagar las facturas y ellos no cuentan con quien compartir sus deseos o frustraciones. Los mayores podrían asumir ese rol, porque hoy todos saben leer y escribir, han formado parte de una gran transición política, económica y social, que han trabajado muchísimo y que pueden contribuir a resolver conflictos, de esa manera podría construirse un espacio social intergeneracional. Esta generación de mayores necesita ser valorada en sus justos términos.

–¿Cuáles son los mecanismos que deberían activarse socialmente para recuperar esa vida comunitaria que parece perdida?

–El ser humano no es posible sin comunidad y hoy se ha perdido el sentimiento de pertenencia a la colectividad. La individualidad puede aportar creatividad, inteligencia, iniciativa, conocimiento, pero no puede ejecutar cambios sociales. Necesitamos constituir la diversidad en actores colectivos y crear movimientos sociales con objetivos firmes. Sería muy interesante, por ejemplo, que las personas mayores se asociaran con un programa claro de reivindicaciones y necesidades, para que así se reconozcan sus capacidades, porque existen convenciones de derechos de los niños, pero no de las personas de la tercera edad. Es necesario favorecer este tipo de foros de debate como el que hemos celebrado porque necesitamos espacios en los que las personas de la tercera edad puedan tomar la palabra, aportar su riqueza y conocimiento y plantear cuestiones sobre la mesa como que, al llegar a una edad, nadie debería sentir su dignidad perdida.

Carta sobre los derechos de los mayores en Galicia

El presidente de la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, José María Faílde, intervino en la tarde de ayer en el VI Foro Internacional “Vivir más, vivir mejor” para presentar la Carta sobre los Derechos de las Personas Mayores de Galicia. Bajo el lema “Por una sociedad inclusiva, integradora y respetuosa. Respetar a las personas mayores es respetarte a ti”, José María Faílde difundió el documento que pretende ser una recopilación de buen trato y buenas prácticas hacia las personas de más edad en la comunidad gallega. E

n su intervención, Faílde recordó que “estamos inmersos en un proceso de transición demográfica, en el que Galicia es, junto con Asturias y Castilla y León, es una de las tres comunidades autónomas más envejecidas del estado español. En el caso de Galicia, este porcentaje se eleva al 26,1 % y la tasa de envejecimiento en el 213.5%”. Es por esto por lo que surgió la idea de crear una carta de derechos, con el objetivo de erradicar el edadismo y dignificar a los mayores.