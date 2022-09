“No se debe agravar la inflación, vincular los salarios al IPC sería un problema”

Daniel Fuentes (Ourense, 1974) trabajó entre 2018 y 2021 en la Oficina Económica del presidente del Gobierno y como director general de Información Económica. Actualmente es profesor en Alcalá y director del área de Research de KREAB España. Ayer pronunció una conferencia en la Facultad de Comercio sobre la deuda pública española.

–Tanto la pandemia como la actual situación económica han originado un desembolso de fondos públicos histórico, ¿es imposible renunciar a incrementar el endeudamiento público?

–Las dos crisis tienen una naturaleza distinta. En la primera, la demanda se colapsó porque nos encerramos y reducimos la actividad económica. La receta de política económica más sencilla era aplicar estímulos y ayudas para volver a poner en marcha la maquinaria productiva. Eso se tradujo en un aumento de la deuda pública. En otras crisis como la de 2008 la variable de ajuste fue el empleo y aumentó el paro. Pero en este caso, fue el déficit público y aumentó la deuda. Y ahora mismo estamos en una crisis diferente, mucho más complicada, porque tiene un origen geopolítico. Ningún gobierno y menos el español tiene control sobre el origen del aumento de los precios energéticos, que es lo que desencadena el resto de la crisis. Pero parte de la solución está siendo también socorrer tanto a las empresas como a los hogares más vulnerables. Es verdad que se va a traducir en un deterioro del déficit público, pero es posible que el aumento de la deuda sea menor que en el caso de la pandemia. E incluso las estimaciones de los principales organismos internacionales y del Gobierno español hablan de que la deuda podría seguir reduciéndose a pesar de estos paquetes y estímulos porque la parte de los ingresos de las cuentas públicas está creciendo también como consecuencia del aumento de precios. Y esto puede permitir financiar un aumento de gastos.

–¿Hasta dónde puede hacerse un buen uso de la deuda pública?

–Tanto en 2020 como en 2022 el aumento de la deuda responde a una salvaguarda de última instancia, la última posible. Obviamente tiene que ser excepcional y esperemos que una vez que esta crisis se solucione en el corto o medio plazo sigamos debatiendo cómo reducir la bolsa de deuda pública que llevamos desde 2008. Entonces estaba en el 35% del PIB y ahora, en el 120%. La herencia de estas tres crisis son 90 puntos de deuda.

–En un momento en el que resulta tan evidente que los fondos públicos son necesarios, ¿cómo ve la batalla fiscal que se ha generado entre gobierno y autonomías reduciendo impuestos?

–Responde en primer lugar a que, como consecuencia de la inflación, los ingresos de las administraciones públicas están creciendo muy por encima de la previsión. Y el efecto vienen en dos olas. En la primera, las administraciones ven un aumento de los ingresos. Pero la siguiente será un aumento de los gastos. Y un factor importante es que entre las dos hay una convocatoria electoral municipal y autonómica. Buena parte de los responsables públicos se están dejando llevar por este efecto incompleto de solo ver el aumento de los ingresos.

–¿Cree caduco el impuesto de patrimonio?, ¿son más adecuadas las bonificaciones?

–No hay consenso. Muchos economistas lo consideran una herramienta necesaria desde el punto de vista de la justicia distributiva. Y otros lo ven un freno al ahorro e indirectamente a la inversión y el crecimiento. Yo creo que es conveniente que exista algún tipo de herramienta de fiscalidad sobre el capital, ya sea a través del impuesto de patrimonio, del de sucesiones y donaciones o de impuestos excepcionales.

–¿Cree que hay riesgo de fuga de grandes fortunas hacia otras comunidades?

–Los economistas siempre que hablamos del futuro solemos equivocarnos, pero la experiencia internacional, pienso en Francia o Bélgica, nos dice que al final la actividad económica no se puede desplazar. Las grandes fortunas no son tan fácilmente movibles. Si están ligadas a un territorio y a una actividad industrial o comercial no te la puedes llevar. Puede haber un cambio de residencia fiscal a títulos hacendísticos de una comunidad a otra, pero a efectos de actividad económica es prácticamente irrelevante .

–¿Tiene sentido la deflactación de los tramos del IRPF?

–En algún momento debería darse, porque es verdad que esos baremos se van quedando obsoletos. Teóricamente tiene sentido que se actualicen, la duda es si éste debe ser el momento o no. Y lo que nos dicen desde el Banco Central Europeo es que ahora no es conveniente proceder a una rebaja generalizada de impuestos como estamos viendo en Reino Unido. La respuesta de los mercados financieros ha sido extraordinariamente preocupante. Hasta el punto de que la prima de riesgo se encuentra en máximos de los últimos 20 años.

–¿Cómo valora las medidas fiscales anunciadas por la ministra de Hacienda?

–No he podido leer nada y todavía no tengo una opinión formada.

–¿Se consolidará la bajada del IPC hasta final de año?

–Creo que veremos en los próximos meses reducciones similares, probablemente una octubre tanto o más relevante. Pero la incertidumbre de la evolución en el medio plazo del IPC sigue siendo muy elevada. Depende de factores que no son estrictamente económicos como la guerra de Ucrania, el suministro de gas o los precios de los hidrocarburos. Entonces, mucha prudencia. Es un buen dato, ojalá se confirme. Pero a medio plazo la incertidumbre se mantiene.

–Se ha mostrado partidario de repartir el coste de la crisis frente al empobrecimiento que causará la guerra de Ucrania.

–Cuando el tipo de crisis es como ésta, que afecta a los precios, tienes dos maneras de actuar. En estos momentos, no está en manos de ningún gobierno reducir la inflación. Pero lo que sí se puede hacer es no agravar el problema generando otras fuentes de inflación que no sean las energéticas, por ejemplo, si vinculáramos los salarios directamente al IPC. Sería una mala noticia. Lo que nos queda es repartir entre todos esta pérdida de poder adquisitivo y eso significa que tenemos que buscar un encaje entre tres variables. Destruir el menos empleo posible, erosionar lo menos posible los beneficios empresarial y tratar de mantener el poder adquisitivo de los salarios. Lamentable, en alguna hay que ceder. Eso es lo que se plantea en el pacto de rentas. Que los agentes sociales se reúnan y lleguen a un acuerdo.

–Al hilo de esa negociación, un informe del Banco España recoge incrementos importantes de facturación en el primer trimestre.

–Lo que viene a decir, con todas las precauciones, es que en la primera mitad del año los márgenes empresariales más o menos se han mantenido, es verdad que con mucha heterogeneidad. Esto quiere decir que el incremento de los costes energéticos se ha trasladado a los precios y hay una pérdida de poder adquisitivo. Eso debería ser un elemento importante a tener en cuenta a la ahora de definir este pacto de rentas.

Vuelve el programa del ciclo “Diálogos con...”

La conferencia de ayer supuso el regreso del ciclo ”Diálogos con…” organizado por el programa de liderazgo UVigo Leadership School, la Fundación Banco Sabadell y la Fundación Mentor. Los próximos invitado serán Ignacio Conde, miembro del Consejo Asesor de Asunto Económicos y del Consejo Económico y Social; Esther Gordo, de ARIeF.; Patri Tello, del Banco de España; Jorge Blázquez, directo del British Institute of Energy Economics; y el exministro Miguel Sebastián.