Ahora, con el otoño, llegan las comidas de reencuentro, las celebraciones culinarias de la añoranza. ¡Atentos los que corretearon de niños por la calle Real y adyacentes! Me dice Carlos Pérez que aún tenéis este día para alistaros en las filas de quienes comerán mañana mismo en el hotel Coia. Sí, el mismo encuentro culinario de otros años salvo los dos últimos de la pandemia. Y cuando Carlos dice calle Real y adyacentes, habla de Teófilo Llorente, Constitución, Cesteiros, Chao, Rúa Alta, Anguila, Poboadores, Peñasco, San Francisco, Falperra… ¡Carlitos, nuestro olímpico de otrora, no para a sus 87 tacos, no permite que el sofá ocupe su tiempo! Nosotros os damos dos números para entrar en filas: 685932283 y 627906556 ¡Solo os queda hoy para apuntaros!

Una cita con Paco Santomé Bien es sabido que cuando Paco Santomé dejó la política halló en la huerta, entre verduras, legumbres y frutales, un desahogo a tanta tensión vivida. También que, por fin, halló en su vida espacio para esa devoción oculta que las obligaciones laborales o políticas le impidieron: la pintura. No sé si ya se cansó como hortelano pero sí que persiste en la pintura y prueba de ello es que hoy mismo, desde las 8 de la tarde en que inaugura, podréis ver en la Casa da Cultura Galega su última obra. No sabe uno cuál es la sorpresa que nos depara, pero sí que en su catálogo le escriben sentidos prólogos gentes de mucho tino como Bieito Ledo, que recuerda su etapa como concejal de Cutura en la primera Corporación democrática, Carlos Núñez padre que se centra más en su pintura o mi señora María Xosé Porteiro, que aplaude su entrega. Que buena pro le haga. Y otra con Aser y Xosé Velo ¡¿Cómo que no sabéis quién es Xosé Velo?! Sí, hombre sí, el celanovés que, bajo las siglas del Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL), lideró en 1961 de la mano del pontevedrés José Fernández (comandante Soutomaior) y el portugués Henrique Galvão el secuestro del “Santa María” para denunciar las dictaduras de Franco y Salazar. Tenéis en Sabarís mañana, a las siete y media de la tarde y en el Multiusos, toda una propuesta de acceso a su vida con documental, presentación de un libro con textos suyos, recital… Aser Álvarez está detrás de toda este trabajo que saca a la luz su trepidante vida desde que fue organizador con Celso Emilio Ferreiro de las Mocedades Galeguistas allá por 1932, movilizado por el ejército de Franco en 1937, pasajero por Guinea, fundador de academia en su pueblo en 1939 y en Vigo en 1943, detenido en 1944 por la policía por su relación con los gallegos del exilio, amnistiado en 1945, huido a Portugal y detenido por la PIDE en 1948, refugiado en Venezuela en 1948… ¡Vaya vida!