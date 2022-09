Hoy desayunaré más fuerte mientras escucho a Nathy Peluso o a Rigoberta Bandini, que han llevado el feminismo a sus canciones. Quiero coger carrerilla, ponerme a punto para la mesa redonda que presentaré a las 12 en la jornada Vivir más, Vivir mejor en el auditorio Afundación de Policarpo Sanz 24, porque me toca hacerlo a tres mujeres de indiscutible sello feminista: la artista Teté Delgado, la jurista Julia Sevilla Merino y la investigadora del CSIC María Sánchez Román. Ya sabréis que la jornada que organiza Help Age España reflexiona hoy en Vigo con ponentes de altura sobre la vida y derechos de los mayores y a ellas les toca, cuando llegue el mediodía, hacerlo sobre las mujeres mayores y la discriminación por razón de edad. A mí quien empezó a llamar mi atención sobre el tema del edadismo fue mi colega Jaime Fandiño, volcado a fondo en la materia ahora que su jubilación se lo permite. Y sé que en España hay una ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que reconoce a las mujeres mayores como uno de los colectivos de especial vulnerabilidad pero del dicho al hecho hay un trecho. De eso hablarán hoy Teté, Julia y María, que tendrán que hacer un esfuerzo heroico para que sus sobrados conocimientos se adapten al escaso tiempo de una hora. ¡Abandonad, mujeres de Vigo, a vuestras familias, hogares y obligaciones, y acudid a la cita hoy a las 12!

¿Y María, Yayo o Pepe?

No le diré que venga a esta mesa redonda a María Conde, hermana e hija de señeros constructores vigueses lamentablemente desaparecidos, porque anteayer me contó que a sus 90 años la tenían medio retenida en casa unos malditos vértigos que limitaban su espíritu andariego. En cualquier caso, no creo que afecten a su capacidad culinaria y que podré seguir degustando uno de esos keikes que hace en su casa de Jenaro de la Fuente. A quien sí le interesará ir, pero a la mesa de las 10 sobre derechos de los mayores aunque anda algo pachucho, es a Yayo Martínez, que acaba de cumplir 82 años. ¡Felicidades! Aquel que fue director del legendario grupo teatral vigués “A Farándula” en los 70, ese excomunista que perdió la fe en Marx (en una parte de Marx) y se alió en los cuerpos especiales del ejército de Dios creando su comunidad con gente con problemas mentales en Frades de Mondariz. Pasada esa etapa y otra posterior, vive ahora con Carlos Mora en un piso de la calle Aragón, con aprietos pero independientes. O le podrían interesar al ex alcalde de Ponteareas, Pepe Castro, que acaba de cumplir 90 años, pero de él hablaremos mañana o pasado.