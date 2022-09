La UVigo alcanza una ocupación récord en los másteres y cubre el 78,6% de las plazas

La Universidad de Vigo ha cerrado 30 de los 76 másteres ofertados en 2022/23, alcanzando una ocupación récord del 78,6% tras los dos primeros plazos de matrícula. La institución agotó un total de 1.241 vacantes de las 1.719 disponibles, lo que supone un incremento respecto al curso pasado (72,5%) y supera incluso la marca histórica de 2020 (78%), cuando muchos jóvenes optaron por quedarse en Galicia en lugar de salir a estudiar ante la incertidumbre generada por la pandemia y esto generó un boom en la matrícula de grado y posgrado.

En todo caso, los números todavía no son definitivos, puesto que los títulos que así lo deseen pueden abrir un tercer plazo extraordinario, cuya preinscripción termina hoy mismo. Además, por primera vez, en este periodo también han podido matricularse de forma condicionada los alumnos que todavía no han acabado sus estudios de grado y tienen pendiente el trabajo final y un máximo de 9 créditos ECTS.

Durante el primer plazo, la institución cerró 26 másteres, entre ellos las 14 especialidades de profesor en Secundaria y FP. Y, en el segundo, añadió otros 4. Por campus, Pontevedra tiene el índice de ocupación más elevado, un 90%, seguido de Ourense (79%) y Vigo (67%).

En este último, agotaron sus plazas 15 másteres y dos de ellos –Acuicultura e Industria 4.0– se cubrieron durante el segundo plazo. En total, hay 715 alumnos inscritos en programas de posgrado y uno de los títulos con vacantes es Ingeniería Biomédica, que arrancaba este curso.

En Pontevedra, ya están cerrados 9 de los 12 títulos impartidos (sin incluir el de Dirección TIC para la Defensa del CUD Marín). Gestión empresarial del deporte fue el último título en alcanzar su tope y todavía quedan algunas plazas en Diseño y Dirección creativa en moda, Dirección integrada de proyectos, y Ejercicio terapéutico en Fisioterapia, que también se estrena este curso.

La oferta de Ourense es de 17 másteres, de los que ya están cubiertos un total de 6, lo que supone 276 alumnos matriculados. El de Gestión Empresarial del Deporte agotó sus vacantes durante el segundo plazo. Y entre los que todavía cuentan con pupitres disponibles se encuentran dos nuevos títulos, Inteligencia Artificial y Desafíos de las ciudades, además de Ingeniería Informática, Ciencia y Tecnología Agroalimentaria y ambiental, Abogacía, o Arqueología y Ciencias de la Antigüedad.

La oferta de la UVigo para el próximo curso 2023/24 se completará con el primer máster en Vehículos Autónomos de todo el noroeste peninsular, que será coordinado por la Escuela de Ingeniería Industrial y que también contará con la participación de las universidades de Santiago y A Coruña.

Y la lista de novedades incluirá además los títulos de Biofabricación de órganos y tejidos, inédito en todo el sistema universitario español, Economía Circular y Ciencia y tecnologías de la información cuántica, entre otros.

“Podría cerrarse alguno más con los estudiantes que no han acabado el grado” Alfonso Lago - Vicerrector de Titulaciones

–¿Qué valoración hace de la matrícula? ¿Evidencia que la oferta de plazas está ajustada a la demanda?

–Efectivamente. Son buenos datos y todavía nos queda el tercer plazo. Este año aprobamos una nueva normativa de matrícula condicionada. El nuevo real decreto establece la posibilidad de que los estudiantes a los que les queda el TFG y 9 créditos se pueden matricular en el máster. Con lo cual, se podría completar algún título más. Además hay que destacar que la oferta de másteres es mayor y se irá ampliando el próximo curso, pero el número de estudiantes es el mismo. Hay una mayor distribución.

–La ocupación supera ligeramente la marca histórica de 2020/21, cuando el miedo a salir de Galicia por la pandemia incrementó la matrícula.

–Así es, estamos contentos. La opción de la matrícula condicionada va a generar un número de alumnos que de otra forma no tendríamos. Podrán hacer el máster mientras acaban el grado, de forma que no pierden un año, y lo lógico es que lo hagan en la misma universidad. Uno de los condicionantes es que no pueden matricularse en el trabajo final de máster hasta que no acaben el grado.

–De cara a las novedades del próximo curso, ¿intentarán captar alumnos de fuera?

–La mayor parte de los nuevos títulos son interuniversitarios, con lo cual hay que alcanzar un número entre las tres instituciones y cada una tendremos que esforzarnos.Hay másteres muy llamativos y esperamos tener una entrada importante.