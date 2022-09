Silva aplaude el esfuerzo del sector público y turístico para modernizarse

“Vigo y Pontevedra están de moda”. Así comenzó su intervención la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, en la apertura de la V Xornada TurisTIC, promovida por la Diputación de Pontevedra en el auditorio Mar de Vigo. Presumió de los atardeceres de las Rías Baixas, “los mejores del mundo”, la gastronomía “de altísima calidad” y las “experiencias turísticas” que ofrece el sector. “La gente que visita la provincia se enamora de ella”, apuntó antes de poner en valor el “esfuerzo extraordinario” del gremio y las administraciones públicas para “modernizarse” y “entender” que, actualmente, “todo pasa en el móvil”.

Silva ensalzó el trabajo de “todos los concellos” para adaptarse a las nuevas demandas y subrayó la necesidad de cuidar el planeta, que “ya no aguanta más daño”. “Hay que pensar en el entorno; hay que recuperarlo, no basta con mantenerlo, y hay que pensar que la gente que vive aquí no puede entender el turismo como algo problemático”, apostilló, a la vez que destacó la colaboración público-privada como receta de los “muy buenos datos turísticos” obtenidos.

“Miles de gracias a Fernando Valdés. Es un orgullo que el secretario de Estado de Turismo celebre aquí el Día Mundial del Turismo. Es una prueba evidente de que, en el Ministerio, son conscientes de que nuestro modelo es el acertado, por eso nos ha dado 25 millones de euros en el último año, para hacer frente a la transformación”, anotó Silva. Finalizó destacando que el turismo aporta “más del 11% del PIB de Galicia”, lo que se traduce en “creación de riqueza y empleo”.

El alcalde, Abel Caballero, aseguró que Vigo vive “un momento excepcional” de “recuperación del turismo” tras la pandemia. “Este verano, batimos todos los récords; tenemos una oportunidad extraordinaria con los fondos europeos. El Gobierno ha lanzado ingentes recursos para el turismo. Quiero agradecerle infinito el decreto para apoyar el turismo de la ciudad con 2 millones de euros: para la recuperación turística de las murallas de O Castro y la señalización digital en la ciudad. Vigo es una inmensa potencia turística”, manifestó.

El regidor olívico sacó pecho por la Navidad, que “llena todos los destinos turísticos de la provincia, hasta O Grove, a más de 65 kilómetros”. Indicó que el turismo es una “industria excepcional, poderosísima y de gran calidad” con “capacidad de permanencia e inmensamente generadora de empleo”. Recordó la importancia de que el sector y las administraciones trabajen “conjuntamente” y señaló que, cuando le propone una entrevista una televisión nacional, pone como condición “hablar de Vigo y del turismo”. “El sector lo hace maravillosamente bien y la calidad del producto es elevada. Los visitantes superan sus expectativas, y eso les hace volver”, añadió antes de destacar que no conoce otro “fenómeno turístico” como el de Vigo: “En cinco años, pasó de ser inexistente a tener más de 2,2 millones de visitantes en Navidad”.

El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, cerró la inauguración de la jornada destacando la importancia de la desestacionalización y la sostenibilidad y aseguró que la Navidad de Vigo es conocida “internacionalmente”. También apuntó la necesidad de utilizar datos y tecnología para mejorar la experiencia de los visitantes. Valdés recordó que el Gobierno desarrolla la Plataforma Inteligente de Destinos con un presupuesto de unos 130 millones de euros. Permitirá “comunicar el destino con el turista en tiempo real”.

Búsqueda de experiencias

Sara Sánchez, CEO de Rusticae, ofreció una charla sobre los retos del turismo en un contexto cambiante. Aseguró que los visitantes “no quieren habitaciones bonitas o productos específicos”, sino “vivir experiencias” y resaltó la valoración de las empresas sostenibles.